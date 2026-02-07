Paula Echevarría protagoniza una tierna videollamada con Roma, la hija de Risto Mejide: "¡Qué mayor estás!"

Got Talent 07 FEB 2026 - 23:15h.

Risto Mejide ha aprovechado una de las pausas del programa para hacer una videollamada con Roma, la pequeña que tiene en común con Laura Escanes

Paula Echevarría y Risto Mejide han protagonizado uno de los momentos más tiernos de la noche. Risto aprovechaba uno de los descansos de la quinta noche de audiciones para realizar una videollamada con Roma, la hija que tiene en común con la influencer Laura Escanes.

Risto, que se lleva a las mil maravillas con Paula Echevarría, ha dejado que su compañera de mesa vea por sí misma lo mayor que está Roma. Paula se ha derretido por completo al ver al otro lado de la pantalla a la niña: "¡Pero bueno qué mayor estás!".

La asturiana se ha metido a la niña en el bolsillo al contarle que tiene un truco perfecto para convertir los yogures en helados, algo que, a juzgar por la expresión de Risto, ha encantado a la pequeña.

La hija de Paula y Bustamante, en la primera noche de audiciones

En la primera noche de audiciones, Paula Echevarría contó con una presencia muy especial entre el público. Daniella, la hija que tiene en común con el cantante David Bustamante, acompañaba a su madre en una noche muy especial.

Daniella protagonizaba un momentazo cuando Dani Morales, más conocido en redes sociales como Hermoti, imitaba a su padre y lo cierto es que la joven se partía de la risa.