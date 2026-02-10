Alba confía en la inteligencia artificial para optar por un premio de 75.000 euros

Telecinco.es 10 FEB 2026 - 21:10h.

Alba confía en ChatGPT para elegir las cajas que no va a descartar

La reacción de Juanra Bonet al descubrir que haría esta concursante con los 100.000 euros de '¡Allá tú!': "Esto es muy gracioso"

Compartir







En esta nueva entrega de ¡Allá tú!, la protagonista es Alba, una joven de Ceuta, auxiliar de enfermería y estudiante de un grado de laboratorio, con un objetivo muy claro: llegar a ser enfermera. Alegre, espontánea, a Alba le encanta cantar, bailar y salir de fiesta. La conocen como “la hungarita” porque desde pequeña le apasiona la música húngara y solía cantar junto a una cantante de ese estilo que siempre la ha marcado.

Aunque no pudo estar acompañada por nadie en el plató, sus padres le enviaron un emotivo vídeo lleno de apoyo, fuerza y buenos deseos. Además, Alba no estuvo sola del todo: la acompañó un dibujo de su abuela, un amuleto muy especial para ella.

Si conseguía los 100.000 euros, Alba tenía claro en qué invertirlos: terminar de sacarse el carné de conducir, comprarse un coche de segunda mano, ayudar a su familia, llevarlos de viaje y renovar su armario con looks para participar como tentadora en La isla de las tentaciones, casting al que se presentó, aunque finalmente su madre no le permitió ir.

Antes de empezar, Alba confesó sus números mágicos: “Le pregunté a ChatGPT qué día iba a salir y tres números de caja, y me dijo el 14, el 7 y el 21”. A ellos se sumaban el 3, por su madre, el 10, por su hermano, y el 22, un número especial para ella porque siempre le trae cosas buenas y fue su primera caja.

Desde el inicio, vivió momentos de gran tensión al eliminar tarjetas verdes con cantidades importantes. Aun así, Alba rechazó varias ofertas de la banquera, que incluso consiguió aumentarlas después de que cantara en plató.

En uno de los momentos más decisivos del programa, Alba decidió llamar a su madre para pedirle consejo. Ella le recordó con firmeza: “No abras el 7 ni el 11”. Tras pensarlo, Alba decidió seguir jugando.

A lo largo de la partida continuó eliminando tarjetas rojas, pero también algunas verdes con grandes cantidades, lo que llevó a que la oferta final de la banquera fuera de 6.011 euros. Aunque todavía tenía la oportunidad de llevarse una cantidad mucho mayor, Alba decidió aceptar la propuesta. Si quieres descubrir si tuvo motivos para arrepentirse, ¡dale al play y descúbrelo!