12 FEB 2026 - 21:10h.

Estefi descubre qué había en su caja tras aceptar una oferta y se queda sin palabras

La reacción de Juanra Bonet al descubrir que haría esta concursante con los 100.000 euros de '¡Allá tú!': "Esto es muy gracioso"

Estefi, una melillense, ha llegado a '¡Allá tú!' acompañada por Herminio, su padre, con un objetivo claro: llevarse la máxima cantidad de dinero para comprarse una casa y, si sobra, casarse. Aunque su juego no empezó con buen pie, pues perdió los 100.000 euros nada más comenzar: "Tenía que pasar", decía la participante algo resignada.

Tras varias ofertas, Estefi ha triturado las ofertas de la banquera, a pesar de los nervios, porque según ha dicho, tiene "buen panel" para seguir jugando. No era la única nerviosa en el programa, pues la banquera también ha estado algo nerviosa al conocer que el padre de Estefi ha trabajado durante más de cuatro décadas en la banca. La jugadora ha admitido que no está siguiendo ninguna estrategia a la hora de decidir las cajas que está abriendo.

Las ofertas han ido aumentando, haciendo que Estefi dudase en plantarse o seguir jugando: "Es mucho dinero, duele triturar esto", decía. A pesar de sus dudas, ha continuado con su panel, pero no le ha salido bien la jugada. La llamada de la banquera nos ha dejado un momento nunca visto en el programa, pues ha pedido decirle la oferta a Herminio y que sea él quien lo escriba en el cheque: "De banquera a banquero", trasladaba Juanra Bonet.

Tras una oferta de 4.800 euros, Estefi ha decidido meterla en la trituradora y seguir jugando en '¡Allá tú!'. En la ronda final, el presentador ha recibido una llamada con una oferta increíble de 7.500 euros que ha aceptado. Tras esto, ha abierto su caja y ha descubierto una cifra que ha dejado a todo el mundo sin palabras: "Estoy contenta aún así", decía ella tras descubrir que tenía los 12.500 euros.