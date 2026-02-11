La teoría de un compañero con una oferta le hace tomar a Leni la decisión con la que ha salido ganando en '¡Allá tú!'
Leni ha evitado arriesgar en el último momento y ha aceptado una propuesta de la banca
Alba confía en la inteligencia artificial para optar por un premio de 75.000 euros
En '¡Allá tú!' existen muchas veces dos opciones: o arriesgarte y saber que puedes llevarse un premio rojo o evitar dar un paso más y aceptar las ofertas de la banca ante un panel que puede no ser demasiado atractivo.