Dos mejores amigos desde la infancia han descubierto el triángulo amoroso en el que están inmersos en 'El diario de Jorge'

Se entera en directo de que la ex de su novio tuvo "relaciones íntimas" con él y estalla la tensión: "Vas a hacer que enseñe algo"

Compartir







Jaime ha acudido a 'El diario de Jorge' para contarle a su mejor amigo, Martín, que está saliendo con su exnovia, Angelita, pero se ha llevado una gran sorpresa al sincerarse con él y es que ha descubierto que podrían estar formando parte de un triángulo amoroso y que Angelita les estaría engañando a ambos.

En su charla con Jorge Javier Vázquez, Jaime le ha contado que siempre le pareció que Angelita era una chica muy guapa y que la imagina siendo la madre de sus hijos. Lo que le incomoda de la situación es ocultarle a su amigo esta relación pero también escucharle decir que podría volver a estar con Angelita, por lo que se ha lanzado a venir al programa a contarle de una vez por todas que está con ella.

Tras esta charla, Jaime ha salido de plató y ha entrado Martín, que le ha contado al presentador que es cierto que se le da bien ligar, pero que sigue estando "pillado" de Angelita: "Ella de mí no lo tengo claro porque es verdad que estoy bien con ella el finde y luego a lo mejor no me habla". Martín ha explicado que este mismo fin de semana ha tenido con Angelita "un poco más de tonteo". Jaime lo ha estado escuchando todo desde fuera y no podía ocultar su cara de sorpresa y decepción.

Ha sido entonces cuando Jaime ha entrado de nuevo a plató para contarle a su amigo Martín que está saliendo con Angelita y también le ha confesado que no sabía que había tonteado con él: "No me esperaba que estuviera contigo, si ha estado conmigo". La reacción de Martín ha sido de sorpresa total, pero le ha confesado que no cree que Angelita le ame si ha estado engañándole. Dale al play al vídeo que encabeza este artículo y descubre la reacción de los dos amigos al descubrir que podrían formar parte de un triángulo amoroso.