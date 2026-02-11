El durísimo ultimátum de un hijo a su madre por su difícil convivencia: "O cambias, o me voy de casa"

Dani acusa a su madre de no tener la casa en orden: ella se defiende asegurando que trabaja durante todo el día

Dani no puede más. Está cansado de que su casa está sucia, sin limpiar y que sus amigos intenten ir a verle y no pueda por este motivo. El joven de 19 años acusa a su madre de ser la culpable de tener en este estado la vivienda, por eso ha decidido compartírselo en una sincera conversación en 'El diario de Jorge'.

Pero hay más, porque el joven se siente controlado continuamente por ella. No le impone una hora de entrada y de salida, sino que suele enviarle mensajes para saber con quién está y lo que está haciendo en cada momento. "Quiero hacer mi vida", le decía a Jorge Javier Vázquez.

La conversación más sincera entre madre e hijo

Dani cuenta que siempre recibe la misma "excusa" de su madre para evitar sus salidas. "Dice que ella no salía a la calle", explica. Aún así, el joven sigue haciendo de las suyas y suele discutir "de lunes a sábados" con su madre. "Los domingos no aparezco hasta las nueve de la noche", expone en el programa de Telecinco.

Cuando su madre ha entrado en directo en el plató, Dani no ha podido evitar las lágrimas en una durísima conversación donde le ha lanzado un ultimátum. "Quiero que cambiemos las cosas de la casa", le pedía. "Estoy harto de que siempre estemos discutiendo, con las malas vibras, energías... algo que no puedo más,. O cambias, o me voy a de la casa", le ha trasladado en pleno directo muy emocionado.

Su madre se defendía asegurando que está "sola para todo". "Tú lo que tienes que hacer es buscarte un trabajo y hacer lo que tú más quieras", le explica. Sobre la limpieza, la madre de Dani aclaraba que lo único que hace en su día a día es trabajar. "Encima que llego rendida de trabajar a las diez de la noche...", le comentaba.