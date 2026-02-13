Telecinco.es 13 FEB 2026 - 16:12h.

En vísperas del 14 de febrero, los pasillos de la cadena arden debatiendo sobre la esperanzas de vida de las parejas televisivas

¿Team romántico o team Grinch? Los colaboradores se dividen ante San Valentín

Con la llegada de San Valentín, el ambiente se llena de romanticismo, pero también es el momento perfecto para hacer balance y si hay un ecosistema experto en crear parejas de la nada, ese es el de los realities. A lo largo de los años, hemos visto flechazos fulminantes entre cuatro paredes, edredoning, promesas de amor eterno y bodas en directo, pero, cuando se apagan los focos y toca pagar facturas...¿Dónde dura más el amor, dentro o fuera de la pantalla?

Hemos lanzado la gran pregunta a nuestros colaboradores y el veredicto es unánime, cruzando incluso las fronteras de los platós: la televisión es un acelerador de partículas, pero la calle es la verdadera prueba de fuego.

La visión de 'Vamos a Ver': entre el trabajo y lo efímero

En el plató de las mañanas lo tienen clarísimo. Adriana Dorronsoro, una de las estrellas indiscutibles de 'Vamos a Ver', aporta la visión más realista del debate, recordando un factor fundamental que a menudo olvida al espectador: a un reality, "la gente va a trabajar". La periodista señala que el encierro hace que los concursantes creen un personaje, por lo que nunca sabes si te están mostrando "su cara buena" o si son verdaderamente como se muestran frente a su pareja.

Su compañero de mesa, Pepe del Real, respalda esta teoría, ya que dice que las relaciones televisivas son una montaña rusa de mecha corta. Aunque reconoce que bajo los focos "se vive intensamente", advierte que todo en ese entorno "es más fugaz" y pasajero frente a la solidez que se puede construir en el exterior.

El síndrome de la burbuja

El debate también ha saltado al equipo de 'El tiempo justo'. Desde allí, Miguel Frigenti, todo un experto en diseccionar formatos de convivencia, explica que el encierro distorsiona los sentimientos. Para él, lo que se vive ahí dentro "es irreal" y el verdadero reto, donde fracasan estrepitosamente la mayoría de parejas, es el salto al vacío: "Trasladar ese amor de dentro a fuera es muy complicado".

A pesar de la duda general, no se puede negar que de la televisión han salido romances históricos que, como nos cuenta Leticia Requejo, "nos han dado mucha vida" y han enganchado a la audiencia. Eso sí, la colaboradora aprovecha para lanzar un dardo a los actuales habitantes de la casa de 'GH DÚO': Carlos Lozano, Cristina Piaget o Belén Rodríguez, ya que para ella, el espectáculo que están dando no entra ni de lejos en la categoría de San Valentín: "Eso no es amor".

