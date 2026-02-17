Universo Calleja 17 FEB 2026 - 23:24h.

El actor se graduó como piloto de aviones a finales del año pasado: "Hemos pasado un momento bastante crítico"

Jesús Calleja tiene que abandonar la grabación de 'Universo Calleja' tras su caída y pasa el testigo a Santi Millán: “No me ha pasado en veinte años”

Compartir







Maxi Iglesias contó en la pasada entrega de 'Universo Calleja' que para escribir la novela que le ha hecho debutar como escritor 'Horizonte artificial' se sacó la lincencia de piloto privado, algo que ha podido demostrar en el programa de este martes de Telecinco. Y por si fuera poco, el actor se ha lanzado a pilotar un hidroavión... ¡por primera vez! "Es la primera vez que lo hago en agua", ha confesado Maxi Iglesias instantes antes de poner a funcionar los motores, mientras todos los invitados se han subido a bordo.

"Tengo el corazón en la garganta" o "voy a escribirle a mi madre" son algunos de los comentarios que se han escuchado entre los invitados mientras el hidroavión se ha dispuesto a despegar, viviéndose auténticos momentos de tensión. Ana Peleteiro y Ruth Lorenzo son algunas a las que se les ha visto más afectadas y nerviosas. En un momento dado, el piloto le ha pasado los mandos de control del avión a Maxi Iglesias.

Los gritos se han sucedido entre los pasajeros debido, en gran parte, a las turbulencias que ha habido durante el trayecto. Trayecto que nos ha dejado vistas espectaculares surcando la isla de Vancouver, dirección a la bahía de Hudson, viendo ballenas... ¡e incluso una orca! La reacción de los invitados no ha tardado en llegar, totalmente impresionados.

Finalmente, el hidroavión ha vuelto a entrar en contacto con el agua y los invitados a bordo han aplaudido, dejando la tensión atrás: "Me ha encantado. He estado jodida, pero me ha encantado", ha señalado una Ruth Lorenzo que no ha parado de gritar en todo el viaje.

Finalmente, Maxi Iglesias ha reconocido que ha habido un momento bastante "crítico" con muchísimo viento: "Y eso que no estamos en temporada de vientos... por eso hemos ido por el medio por eso, porque había muchas nubes".