Paola Olmedo y José María Almoguera por primera vez cara a cara en ‘¡De viernes!’

Paola y Almoguera ajustan cuentas por primera vez frente al público

La deuda de José María Almoguera a Hacienda asciende a 8.500 euros, según Jorge Borrajo y Paola Olmedo se pronuncia: "No lo ha pagado"

Compartir







El momento más esperado llega a ‘¡De viernes!’: Paola Olmedo y José María Almoguera se enfrentan por primera vez en plató, en un cara a cara que promete emociones, tensión y confesiones inéditas.

Almoguera, quien supuestamente debe más de 8.500 euros a la Agencia Tributaria, llega al plató con las cosas muy claras: “Loco de ganas” de aclarar su situación y hablar sobre su divorcio.

Por su parte, Paola Olmedo rompe su silencio: “No voy a pelear, pero sí me voy a defender”. Antes de embarcarse en ‘Supervivientes’, ajustará cuentas con su exmarido y reaccionará a las informaciones sobre la deuda y su posible relación con la firma del divorcio.

¿Condiciona la deuda la rapidez del divorcio? ¿Qué ocurrirá cuando estén cara a cara? No te lo pierdas: este viernes, el encuentro más esperado está en ‘¡De viernes!’