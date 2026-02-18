Paola Olmedo reacciona a las polémicas declaraciones de su novio en un reality de Telecinco

Ana Carrillo 18 FEB 2026 - 19:18h.

Paola Olmedo, concursante de 'Supervivientes 2026', ha reaccionado al polémico pasado televisivo de su nuevo novio

Paola Olmedo, ex de José María Almoguera y una de las concursantes confirmadas de 'Supervivientes 2026', tiene un nuevo novio, con el que fue pillada hace tan solo unos días besándose apasionadamente en Madrid. En 'El tiempo justo' se ha destapado que este hombre tiene un pasado televisivo y es que participó en 'Ex, ¿qué harías por tus hijos?' en el verano de 2014 junto a Vanessa, la madre de sus tres hijos.

El programa presentado por Joaquín Prat y César Muñoz ha emitido imágenes del paso de José, que es como se llama el novio de Paola, por aquel reality que condujeron Emma García y Álvaro de la Lama. Los colaboradores han alucinado al escuchar los mensajes que lanzaba el nuevo amor de la manicurista, que han tachado de "machistas" porque afirmó que las mujeres son como mantis religiosas y que una relación sentimental se prolonga "si le das mandanga de la tarjeta de crédito".

También se han emitido las declaraciones que hizo en aquel programa Vanessa, la ex del novio de Paola, que aseguró que él le había sido infiel y que los problemas en su relación empezaron cuando ella comenzó a trabajar porque se desataron los "celos compulsivos" por parte de él.

Leticia Requejo se ha puesto en contacto con Paola Olmedo para preguntarle por este tema: "Lo que me dice es que en este caso ella está tranquila y feliz, que la historia con este chico no es algo reciente". Luis Pliego ha querido saber si la empresaria ha justificado estas declaraciones de su pareja y la periodista ha explicado que lo único que le ha transmitido Paola es que quiere "proteger" a este chico. "Ella lo quiere proteger, pero con estas perlas poco le puede proteger", ha opinado la colaboradora.

Antonio Rossi le ha preguntado a sus compañeros si no consideran que José haya podido cambiar su mentalidad tras doce años y ha abierto el debate en plató. "Yo quiero pensar que sí, pero también es cierto que a ciertas edades cambiar es complicado", ha dicho Jorge Borrajo, ante lo que Jessica Bueno ha comentado: "Un pensamiento así de cerrado como se ha visto en los vídeos está ya incrustado".