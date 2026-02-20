Ana Carrillo 20 FEB 2026 - 16:56h.

Alfonso Egea ha revelado que es el marido de Sandra Mir, la periodista que se hizo viral por un reportaje en el Metro de Madrid

En 'El tiempo justo' se han recordado momentos virales de periodistas en televisión y en esa lista no podía faltar el que protagonizó Sandra Mir, que perdió a su cámara grabando una pieza para 'Informativos Telecinco' en el Metro de Madrid. En su reportaje, la periodista quería explicar que la obligatoriedad de llevar la mascarilla en el transporte público en la capital. Grabó en el metro, pero a su compañero cámara no le dio tiempo a salir ante el cierre automático de las puertas. Compartió ese vídeo en X y se hizo viral.

Hoy, tres años después de ese momento, Alfonso Egea ha revelado en 'El tiempo justo' que Sandra Mir es su mujer desde hace casi 30 años y que recuerda perfectamente cómo la noche en la que subió el vídeo a las redes sociales no paró de recibir notificaciones: "A mí me han llegado a preguntar aquí en Mediaset: '¿Eres el marido de Sandra, la del metro?'".

El colaborador ha explicado que, tres años después de que su esposa compartiera el vídeo en el antiguo Twitter, lo han visto "siete millones de personas". "¡Le dieron incluso un premio!", ha recordado Joaquín Prat. "El fail del año; Ceciarmy, que es un influencer, da el fail del año y se lo llevó Sandra Mir", ha apostillado Alfonso Egea, que ha terminado el relato de la anécdota mandándole un saludo a su mujer: "Un beso, cariño, te quiero".