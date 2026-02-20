Telecinco.es 20 FEB 2026 - 22:17h.

Una concursante de 'Allá tú' remonta su final gracias a una oferta de la banquera

El golpe de suerte de Jorge en la recta final del programa hace que se lleve una oferta muy elevada en '¡Allá tú!'

Juanra Bonet llega con una nueva entrega de 'Allá tú' con el fin de entregar mucho dinerito. Todos los aspirantes se encuentran con muchísima ilusión en cada uno de los programas expectantes por ser el elegido del día para poder ocupar el ansiado sillón que les permita optar a los 100.000 euros. ¿Quién será el o la elegida?

El turno es para...Betty, una mujer que llega desde Ourense. Sobre a qué se dedica, la concursante confiesa que se dedica a las telecomunicaciones. De hecho, ha desvelado que le han llamado para trabajar, sin embargo, ella se decantó por ir directamente a 'Allá tú'. Pese a esto, el jefe no ha tenido problema y ha decidido esperarla para que pueda participar y mantener el trabajo: "Muchas gracias desde aquí, Fran".

Junto a ella trae un mono que va a ser su amuleto, y con él la foto de su perro: "Mi gordi, Es mi media mitad, mi salvador...lo es todo. Tiene 12 años y está amenazado, no puede morirse". Tenía ganas de hacer su concurso junto a su mejor amiga o su madre, sin embargo, la primera no tolera bien las cámaras por lo que...por la puerta aparece ¡su madre!

El concurso de Betty se tuerce transformándose el panel al rojo

Desde los 10 céntimos hasta los 100.000 euros, una caja negra con un valor desconocido y tres objetos; así se planteaba el panel de la concursante. Con mucha ilusión, poco a poco se iba descartando cajas y a consecuente el panel. La suerte no parece estar completamente de su lado, por lo que el panel se queda a pocas opciones de ganar dinero.

Llegando al final, llega el momento de tomar una decisión, una última oferta de la banquera, 15.000 euros, la caja negra o 0.50 céntimos, 50 euros o el unicornio volador. Con una oferta al frente de 2.950 euros...la concursante se planta: "Me gustaría seguir jugando pero, hay unos pozos en mi vida que no me dejan ni salir de casa. Esto nos va a ayudar mucho, a mi familia y a mí".