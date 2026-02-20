El lunes (23:00), tras 'First Dates', tres parejas de 'Casados a primera vista' se enfrentarán a sus miedos, inseguridades y conflictos surgidos durante su convivencia ante los expertos

El resto de las parejas alucinan al escuchar qué ha pasado entre Estefanía y Stefan desde que se conocieron: “Pobrecito, me da pena”

Compartir







Las consecuencias para las parejas de las nuevas dinámicas propuestas por los expertos Nayara Malnero, Raúl López Lastra y Cecilia Martín, entre las que destacan la semana de la honestidad -que descubrirá verdades y revelará secretos de los protagonistas- y la elaboración de un ranking de los participantes según su atractivo físico, centrarán gran parte de la atención de la sexta entrega de 'Casados a primera vista' que Telecinco emitirá este lunes 23 de febrero (23:00 horas), tras 'First Dates'. Además, los coaches propondrán a dos de las parejas - Natalia y Milton y Laura y Lorenzo - un 'cambio' de marido durante un corto espacio de tiempo. ¿Aceptarán?

Tres nuevas parejas se sentarán por primera vez ante los expertos, en encuentros en los que brotarán verdades incómodas y emociones a flor de piel y en los que tomarán difíciles decisiones.

La semana de la honestidad traerá consigo el regreso de los fantasmas del pasado para Stefan y Estefanía; un mayúsculo enfado de Luciana con Borja motivado por la posición de ella en el ranking de atracción de todas las chicas generado por él; y una profunda decepción y un gran estallido de Laura con Lorenzo al leer determinados mensajes del móvil del sevillano. Además, Ana y Luija vivirán su primera crisis matrimonial y Marc y Ainhoa tratarán de aplicar las tareas encomendadas por los expertos para reconstruir su vínculo desde cero.

Tras esta dinámica, los expertos analizarán y aconsejarán a los matrimonios en una ceremonia cargada de tensión, en la que una de las parejas afrontará el mayor acto de sinceridad de la experiencia: ¿desean abandonar o seguir adelante?