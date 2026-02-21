Carlos Latre revela su faceta más oculta como jurado de 'Got Talent'

Telecinco.es 21 FEB 2026 - 20:00h.

El humorista e imitador reflexiona sobre su incorporación a la mesa del programa y nos cuenta que el formato le ha permitido sacar a relucir su formación más desconocida.

La mesa de 'Got Talent' se ha renovado esta temporada con un fichaje de auténtico lujo. La incorporación de Carlos Latre como nuevo miembro del jurado ha aportado una visión muy diferente al formato. Acostumbrados a verle mimetizarse con ciertos personajes, el reto de sentarse a valorar a otros artistas sin filtros y siendo él mismo suponía una prueba de fuego que, a juzgar por sus palabras, ha superado con nota.

Hemos querido preguntarle para hacer balance de esta aventura televisiva y descubrir qué ha aprendido de sí mismo tras enfrentarse a las audiciones más espectaculares del país.

Mucho más que un genio de la imitación

Para el gran público, Latre es el rey indiscutible de las voces, pero su paso por el programa le ha regalado algo muy valioso: la oportunidad de mostrar su currículum completo. El humorista reconoce que venía de "la imitación pura y dura", pero que 'Got Talent' le ha permitido desplegar toda su experiencia artística acumulada durante años.

Y es que, más allá de la comedia, Carlos está formado en interpretación canto lírico, baile y teatro clásico y gracias a todo esto nos desvela que ha sido "bonito poder saber lo que hacían en el escenario" a un nivel mucho más técnico, para así valorar más el esfuerzo de los concursantes.

El llanto, los pelos de punta y la creatividad

Con esa mirada de experto, ¿Qué es lo que realmente le remueve en la silla? Latre lo tiene claro: la creación y la creatividad. Le fascina ver a concursantes que van un paso más allá de la técnica para construir algo único. Es precisamente ese nivel de talento original el que logra traspasar la pantalla y ponerle "los pelos de punta" y hacerle llorar.

El prestigio internacional y el talento a borbotones

Tras vivir la experiencia desde dentro, Carlos tiene muy claro qué hace que este programa juegue en otra liga respecto a otros formatos. El principal motivo es su internacionalidad: existe "un canal internacional de Got Talent" y el hecho de que todo el planeta sepa qué es este programa "te da ya un plus" innegable.

Pero más allá del formato, el presentador rompe una lanza a favor del nivel que hay en nuestras fronteras, asegurando que en España hay talento "a borbotones". Además deja una reflexión muy potente sobre la industria del entretenimiento actual al sentenciar que este escenario es "de los pocos sitios donde todavía se premia el talento".

