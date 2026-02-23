Los colaboradores eligen la boda más bonita de 'Casados a primera vista': "Hay una historia detrás"

Los colaboradores de 'Vamos a ver' analizan las bodas más destacadas de 'Casados a primera vista', marcadas por el amor, los conflictos y las nuevas pruebas a las parejas, ¡dale play!

El gran dilema de 'Casados a primera vista': ¿Es posible enamorarse sin contacto físico en las primeras semanas?

Las bodas sin conocerse previamente, los nervios ante el altar y las primeras miradas han marcado esta edición del programa de Telecinco. Ahora, tras varias semanas de convivencia, crisis y nuevas dinámicas como la “semana de la honestidad”, los colaboradores de 'Vamos a ver '—Pepe del Real, Giovanna González, Adriana Dorronsoro y Alejandra Rubio— han analizado en exclusiva para esta web cuáles han sido las bodas más especiales de la temporada.

Teniendo en cuenta la evolución posterior de las parejas, la emoción del momento y la conexión inicial, hay una que destaca por encima del resto para los colaboradores.

Ana y Luija: la primera boda del programa

La primera ceremonia de la temporada unió a Ana Santiago y Luija Santamaría, de Málaga. En el momento del enlace se vivieron emociones intensas y nervios, con familiares presentes y miradas cómplices entre ambos protagonistas.

Tras la boda, la pareja viajó de luna de miel y, aunque la convivencia posterior ha mostrado desafíos propios del experimento, uno de los momentos más comentados del programa ha sido el primer beso entre ambos tras la ceremonia en un entorno íntimo, señal de que la conexión entre ellos ha ido evolucionando con el paso de los días.

Marc y Ainhoa: un enlace con chispa inicial

La segunda boda fue la de Marc, exjugador de rugby, y Ainhoa Cabrero, de Madrid. Desde el altar hubo química inicial entre ellos y se vivieron momentos de emoción, con algunos respeto y nervios propios de un “sí, quiero” sin conocerse previamente. Sin embargo, durante la etapa de convivencia posterior la pareja ha mostrado tensiones crecientes, con enfrentamientos y desacuerdos que han marcado gran parte de su historia tras la boda.

Laura y Lorenzo: ceremonia con conexión

Una de las bodas más destacadas fue la de Laura Ulldemolins y Lorenzo Romero, cuya unión en el altar combinó nervios y naturalidad. Tras el enlace, la pareja ha mostrado buena química y momentos de complicidad en los primeros días de convivencia.

Estefanía y Stefan: la boda con emoción inicial

La boda de Estefanía Fernández y Stefan Oronich fue otro de los enlaces celebrados en esta edición. Aunque la tensión y las diferencias de carácter aparecieron rápidamente, especialmente en los primeros días de convivencia, la ceremonia mostró un inicio ilusionante para ambos protagonistas.

Luciana y Borja: banquete y luna de miel con emoción

En una boda marcada por gestos de cariño y celebración, Luciana Tamagni y Borja Rus se dieron el “sí, quiero”. Su luna de miel en Marruecos fue uno de los momentos más románticos de la temporada, con escenas de conexión y apoyo mutuo.

Natalia y Milton: última boda con luna de miel en Laponia

La última de las bodas celebradas hasta ahora fue la de Natalia Zarco y Milton Roy. Antes del enlace, ambos compartieron con emoción la decisión de casarse. La ceremonia fue cálida y con gestos sinceros de ambos contrayentes, y su luna de miel en Laponia arrancó entre paisajes espectaculares y también los primeros roces relacionados con la convivencia.

Así vivieron las bodas los colaboradores de 'Vamos a ver'

Pepe del Real, Giovanna González, Adriana Dorronsoro y Alejandra Rubio nos han contado en exclusiva qué boda les ha parecido más bonita y romántica.

