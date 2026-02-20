Ambos amigos llevaban 7 meses sin hablar y por fin han conversado en 'El diario de Jorge'

Manu y Yael por fin han tenido una seria conversación en 'El diario de Jorge' tras 7 meses distanciados. Una y otro llevaban un tiempo sin dirigirse la palabra y ella desconocía por completo el motivo por el que desapareció de s uvida.

La invitada reconcoe que le molesta bastante que su amigo no le diese ninguna explicación a su huida. No sabe nada. Y siente que debe conocer de una vez por todas por qué su amigo quiso cortar de forma radical su relación.

Un poco de contexto: ambos han sido íntimos amigos durante años, tal es así que muchas personas han llegado incluso a pensar que eran pareja. Pero nunca han sentido nada mutuo, al menos así lo explica Yael en pleno directo.

Su tensa conversación

Dormían juntos, hacían viajes, pasaban horas y horas charlando a solas... la relación entre ambos era excepcional y a la joven le causa inquietud que haya podido perder su buen vínculo con él. Eso sí, ya tuvieron un pequeño rifirrafe cuando una vez Yael le mandó un audio bastante seria y él se enfadó. Todo ocurrió antes de que se separasen como amigos.

Así que Manu ha entrado en el plató del programa de Telecinco con las ideas muy claras y dispuesto a decirle el motivo por el que se comportó de forma "radical" con ella. "No me arrepinto, actué como sentí en ese momento. Por la forma de pensar o como quería enfocar mi vida, no me pasó nada grave, pero mi enfoque dijo: 'quita a personas de tu vida'", le confiesa.

Sin más demora, le dice que fue una pareja de su vida anterior la que tiene la culpa de su desaparición. "Mi vida pasada y se formó un monotema", asegura respondiendo al por qué. "Mi ex", aclara.