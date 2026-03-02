Miguel Salazar Madrid, 02 MAR 2026 - 20:12h.

El juicio contra el inquiokupa del colaborador y su pareja, la periodista Marisa Martín-Blázquez, se suspende tras dos años de conflicto

Marisa Martín Blázquez brota contra Pedro Sánchez tras nuevos problemas con sus 'inquiokupas': "Prometiste viviendas sociales"

Este 2 de marzo parecía una fecha clave para Antonio Montero y Marisa Martín-Blázquez para avanzar en el proceso contra su inquiokpa. La pareja de colaboradores de Telecinco esperaba el juicio contra él, pero se ha tenido que suspender porque no se ha asignado un abogado de oficio. El inquiokupa ha alegado que no tiene capacidades económicas para costear los gastos que esto conlleva, por lo que no hay una solución cercana al enfrentamiento judicial, algo que le ha hecho estallar a Antonio Montero en 'El tiempo justo'.

El periodista ha comenzado su intervención lanzando unas disculpas a la abogada de Paloma Porcel, contra la que tuvo un enfrentamiento en directo tras defender a su clienta de las acusaciones de okupación de la casa de su madre, la actriz Marisa Porcel. "Voy a pedir perdón a Mercedes [de Parada], la atosigué", lanza.

El hartazgo de Antonio Montero por el proceso contra su inquiokupa

Montero ha querido profundizar en la lentitud para solucionar su caso. "Son dos años y medio en los que ha pagado dos veces, dos meses, porque en el Ayuntamiento, para que le den la ayuda social si pagas dos meses es lo que te piden", explica el periodista, que aclara que recibió por parte del inquiokupa una denuncia. "Dice que le acosé", expresa.

Antonio Montero tiene claro que este "jamás va a pagar lo que debe", y ha querido cargar contra los gobernadores por no proteger "la propiedad privada". "La culpa no la tiene él, la tienen quienes legislan, quienes no reconocen una cosa que debería estar garantizada que es la propiedad privada", asegura.