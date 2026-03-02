Miguel Salazar Madrid, 02 MAR 2026 - 18:33h.

La madre de Daniel Sancho se habría "enzarzado" en una discusión con la empleada tras no poder acceder a la urbanización en la que ya no vivía

Silvia Bronchalo, rota de dolor, confiesa si ha perdonado a su hijo Daniel Sancho por el crimen que cometió: "Incluso lo quiero más"

Compartir







Silvia Bronchalo ha sido denunciada por agredir supuestamente a una empleada de la urbanización en la que residía en Madrid. Los hechos ocurrieron hace 8 meses, como ha podido saber 'El tiempo justo'.

Todo comenzó a raíz de que la decisión que tomó la empelada de seguridad de la zona residencial. Le negó el acceso a la madre de Daniel Sancho porque, según las informaciones a las que ha tenido acceso este programa reportadas por el periodista Álex Álvarez, "ya no residía" en la urbanización". Es cuando la reacción de la actriz adquirió otro nivel, tal y como hemos podido saber.

Los detalles de la presunta agresión

"Nos hablan de que ya ha podido haber juicio", agrega el informador como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. Bronchalo, que apareció en el programa '¡De viernes!' y habló en dos entregas sobre el crimen de su hijo en Tailandia, habría llegado con su furgoneta al acceso de seguridad de la urbanización. Su objetivo era recoger algunas pertenencias que todavía tenía en su vivienda anterior.

La empleada que en aquél momento estaba trabajando le avisó que no podía entrar y ella, lejos de aceptar que su acceso estaba siendo denegado, optó por el enfrentamiento. "Se enzarza una discusión con la trabaajdora", confirma Álvarez. El enfrentamiento va tomando poco a poco otro carácter. "Llegan a las manos, incluso la denunciante dice que Silvia [Bronchalo] le arrancó un cuajo de pelo", apostilla el periodista del programa de Telecinco.

Al parecer, "había testigos" en el lugar en el que ocurrieron los hechos, por los que se tomaron acciones legales. La trabajadora decidió denunciarla por la presunta agresión. "Podría parecer que se solucionó todo judicialmente", informa el reportero.