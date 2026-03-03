Laura estalla como nunca con Lorenzo al saber lo que ha pasado con Natalia durante el intercambio de parejas: “Ni me toques”
Enfrentamiento entre la pareja como consecuencia del intercambio con Natalia y Milton
La decisión de los expertos de 'Casados a primera vista' sobre el intercambio de parejas entre Natalia, Milton, Laura y Lorenzo no sentaba a todos por igual. Pese a que las dos parejas estaban de acuerdo en probar esta experiencia, Laura se quedaba bastante tocada al tener que separarse de su marido y pensar en lo que podría estar pasando entre ellos. Lo que generaba mucha tensión al reencontrarse frente a los expertos generando dudas y miedos en la catalana.
Lorenzo y Milton hacían las maletas para cambiarse de piso y explorar la convivencia con otra persona y así resolver conflictos entre ellos. Igual que Natalia veía esto como un soplo de aire fresco, Laura lo vivía de manera completamente diferente: "¿Por qué me ofrecí a esto?"
Lorenzo y Natalia, como Laura y Milton comenzaban la convivencia, entre confesiones, en especial una Laura que acababa completamente rota al abrir su corazón sobre los miedos que tiene con Lorenzo, que encontraba el apoyo en el argentino: "Estoy ofuscada. Es un tío que puede hacerme daño, no sé si está enamorado, me da miedo perderle. No sé qué le aporto yo a él". La que confesaba que no toleraría ver de lo que estuviera pasando con Natalia y Lorenzo.
Tras tiempo separados, en la ceremonia con los expertos Lorenzo y Laura volvían a reencontrarse. Las palabras de Lorenzo sobre cómo se había sentido en casa con Natalia: "Me he sentido bien, es una chica que no aporta problemas, me ha hecho las uñas... yo estoy encantado". O los planes que Natalia contaba que habían hecho juntos, hacía que se cambiara por completo la cara de Laura, a la que esto no le gustaba nada, como también lo dejaba claro: "Me ha faltado que diga que me ha echado de menos y eso me ha desestabilizado mucho. No me hace gracia que no haya pensado en mí".
Después de esta primera reacción de Laura, ella no podía evitar mostrar este enfado con Lorenzo, cuando este intentaba explicarse y acercarse a ella: "A mí no me toques ni me vengas de este palo, aléjate ahora". Confesando que esta experiencia le había desestabilizado y le había creado "muchas inseguridades".
Lorenzo quería dejarle claro que no había pasado nada más allá con Natalia y Laura confesaba tener muchas inseguridades y miedo al abandono, como que le había molestado que hubieran hecho algunos planes juntos: "Cosas que hago contigo no me nace hacerlas con otra figura masculina. Yo me sentía hasta incómoda en casa y tú eres igual con todo el mundo visto lo visto".
Laura reflexiona tras su estallido: "Sé que es egoísta lo que estoy diciendo"
Y después de este momento explosivo, Laura reflexionaba: "Sé que es egoísta lo que estoy diciendo, no puedo pensar que debería él estar también mal, la vida no es así, yo lo he pasado mal, no he estado a gusto, no me nacía hacer nada y que a él le naciera quizás me crea una inseguridad increíble".
La que confesaba que se había dado cuenta de algo: "Yo no sabía que estaba así, pensaba que había superado muchas cosas en mi vida y que ningún tío me iba a desestabilizar mentalmente así, es durísimo". La que tiene claro que quiere aprovechar esta oportunidad para cambiar y Lorenzo le dejaba claro que va a estar a su lado: "Vas a tener todo el apoyo de mi parte, es algo que tienes que hacer tú, pero voy a estar junto a ti mientras trabajas en ti misma".
La decisión de Laura y Lorenzo sobre su futuro
Después de este complicado momento, confesiones y lágrimas, Lorenzo y Laura tenían que decidir si quieren seguir con su relación o no adelante, lo que tenían que escribir en un papel: si los dos escribían que querían abandonar todo se habrá acabado, si los dos quieren seguir continuarán en la experiencia y si uno de ellos quiere abandonar y otro seguir, ambos tendrán que mantenerse en 'Casados a primera vista'.