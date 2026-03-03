Patricia Fernández 03 MAR 2026 - 02:06h.

Borja se marcha de casa tras su momento más tenso con Luciana por quitarse el anillo de casa: "No quiero tener una relación"

Las parejas de 'Casados a primera vista' en la ceremonia con los expertos han tenido que tomar una decisión definitiva de su relación, continuar y seguir dándose una oportunidad o abandonar y había unas normas claras para esto: si ambos decidían abandonar se marchaban, si ambos querían continuar la experiencia seguía su camino y si uno quería abandonar y otro seguir, los dos tendrían que permanecer en esta aventura en el amor.

Laura y Lorenzo se deciden tras su gran crisis

Laura y Lorenzo, después de su momento más complicado desde que se diesen el 'sí, quiero' provocado por el intercambio de parejas con Natalia y Milton, tenían que decidir si quieren seguir dando una oportunidad a la gran química que ha surgido entre ellos o hacer caso a las dudas y desistir, ¿qué habrán escrito en el papel?

Natalia descoloca a Milton con su decisión

Milton y Natalia que también se enfrentaban a este intercambio de parejas lo veían de otra manera, ambos se daban cuenta de lo cómodos que habían estado con sus nuevos compañeros de piso por un tiempo y de la gran distancia que hay entre ellos.

Pese a que parecía que había una acercamiento cuando el argentino hablaba sobre su complicado pasado, unas palabras de él en este momento volvían a molestar a Natalia y esto generaba de nuevo tensión. Y era ahí cuando ellos tenían que apuntar en el papel la decisión que tomaban respecto a su relación, siendo lo que ella quería hacer lo que dejaba completamente descolocado a Milton: "No lo entiendo".

Stefan deja de piedra a Estefanía con sus palabras previas a la decisión

Stefan y Estefanía tampoco llegaban en su mejor momento a esta ceremonia. Una dinámica propuesta por los expertos provocaba que ambos tuvieran una de sus broncas más fuertes desde que se casasen, la que provocaba que él incluso se marchase de la casa en la que conviven durante unos momentos, lo que hacía que este, visiblemente afectado, dijera lo que tiene dentro después de las explicaciones de ella de lo que ocurrió y esto dejaba a Estefanía bastante sorprendida: "No me esperaba esa respuesta".

Después de sincerarse ante los expertos y las visibles diferencias entre ellos, como las dudas que mostraban, ellos tenían que decidirse sobre su futuro en 'Casados a primera vista' mientras algunos de sus compañeros se pronunciaban sobre lo que piensan: "Tienes que ver si esto es para ti o no".

Marc y Ainhoa sorprenden a todos

Marc y Ainhoa eran la gran sorpresa de la noche, la última vez que los expertos les habían visto parecía que lo suyo no tenía arreglo. La pareja no se entendía y esto provocaba muchos miedos y reproches entre ambos. Pero esto había cambiado por completo: "¿Por qué esto no lo hemos hecho antes?"

Sus compañeros se quedaban bastante impresionados al saber en qué punto está ahora su relación, de la que ellos también tenían que tomar la decisión de si seguir adelante o acabar con su experiencia en 'Casados a primera vista'.

La contundente respuesta de Ana y Luija

Ana y Luija cada vez se entienden mejor, hay un gran 'feeling' entre ellos y él se enteraba en su momento ante los expertos de lo que provoca en Ana durante su convivencia: "Esta información es nueva para mí y me agrada".

Después de este momento de sinceridad tenían que dar la respuesta definitiva de si quieren seguir o continuar conociéndose en 'Casados a primera vista', lo que ambos tenían completamente claro.

¿Qué pasará con Luciana y Borja?

Solo queda por saber la decisión que tomarán Luciana y Borja, que no pasan ni de lejos por su mejor momento, ¿querrá la pareja seguir dándose una oportunidad o acabar con esto definitivamente? Podrás descubrirlo en el siguiente episodio de 'Casados a primera vista'.

