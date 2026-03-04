Emoción en estado puro con dos excompañeros de la mili que no se habían vuelto a ver: "Volvería a hacerla"

Ha sido Leo, la mujer de Miguel, quien ha organizado el emotivo reencuentro en 'El diario de Jorge'

Francisco y Miguel estuvieron juntos en la mili. Ambos confiesan que es una época a la que volverían sin duda, donde vivieron miles de anécdotas que nunca olvidarán.

Llevaban diez años sin verse. Sabiendo muy poco el uno del otro, pero siempre se han tenido en mente porque consideran que están hermanados. Miguel estaba sentado en el sofá del plató cuando, de repente, ve en una pantalla que su amigo está en una sala aparte esperando para reencontrarse con él.

Los sonidos de la corneta dan la primera señal de que algo bueno viene, de que se van a vivir instanes únicos que les hace volver directamente a su juventud. Miguel tiene la mano en la cabeza, con la postura que solía hacer en la mili. Por fin aparece Francisco, quien no tenía ni idea de lo que iba a ver en el plató del programa de Telecinco. a

El momentazo

Sin mucho rodeo, uno y otro se han abrazado en un momento muy especial. Miguel lloraba a lágrima viva al sentir que su amigo y excompañero estaba de nuevo con él. Quizás sus lágrimas también vengan por el recuerdo directo que le transmite la otra persona.

"La mili nos hermanó, la volveríamos a hacer igual", asegura Miguel. Jorge Javier Vázquez, ante la escena tan emotiva que estaba presenciando, les avisaba de que hay una 'culpable' del momentazo. "Hay una persona que ha organizado todo esto que ninguno de los dos sabe quién es", les lanza.

Ese individuo es, nada más y nada menos, que Leo, la mujer de Miguel. "De las pocas veces que se ha puesto a llorar mi marido", decía visiblemente orgullosa Leo.