El presentador de 'El diario de Jorge' ha cerrado el programa de este 4 de marzo recordando al periodista recién fallecido

Joaquín Prat arranca 'El tiempo justo' con una emotiva dedicatoria a Fernando Ónega: "Era un maestro del periodismo"

Compartir







El mundo del periodismo continúa llorando la muerte de Fernando Ónega, que fallecía este martes 2 de marzo a los 78 años. Jorge Javier Vázquez ha querido despedir 'El diario de Jorge' con una emotiva dedicatoria al profesional que elaboró los discursos del expresidente Adolfo Suárez y presentó espacios informativos en la televisión. Además, le ha lanzado unas emotivas palabras a su hija, la también periodista Sonsoles Ónega.

"El equipo de este programa quiere enviarle a nuestra compañera Sonsoles Ónega todo el cariño del mundo", lanza como podemos escuchar en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia. Jorge Javier, como ya han hecho otros presentadores como Ana Rosa Quintana o Joaquín Prat, le manda un afectuoso abrazo a Ónega y al resto de familiares del periodista y autor de libros como 'Qué nos ha pasado, España' o 'Puedo prometer y prometo', entre otros.

"Como todo el mundo sabe, ayer falleció su padre Fernando Ónega. Desde aquí, Sonsoles, un abrazo muy fuerte y desde luego te lo he puesto esta mañana en un mensaje. La verdad es que también debe ser una satisfacción en estos momentos ver la cantidad de cariño y reconocimiento que estáis recibiendo por la figura de vuestro padre tanto tú como tu hermana Cristina", comparte Jorge Javier.

Fernando Ónega, referente del periodismo

Fernando Ónega nos dejaba este martes a la edad de 78 años. El periodista ha sido valorado y reconocido durante toda su carrera profesional. Pasó por Cadena Ser, la Cope, Antena 3 y Telecinco, siendo presentador de informativos y reportando la actualidad política al país.

Nacido en la localidad lucense de Mosteiro, sus primeros pasos en el periodismo los dio en 'El progreso de Lugo'. Fue cuando llegó a Madrid donde despuntó como cronista político y con su trabajo en la dirección de prensa del gobierno de Suárez.