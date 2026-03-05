Ambos fueron compañeros de trabajo en Lloret de Mar y nunca más volvieron a saber el uno del otro

Rodrigo pensaba que su amigo Víctor estaba muerto. Era una de las opciones que valoraba cuando contactó con 'El diario de Jorge' para intentar reencontrarse con él cuando su esperanza estaba casi perdida. Pero, afortunadamente, ambos han podido vivir un momento irrepetible cuando se han visto 30 años después de la última vez en la que coincidieron.

Uno y otro eran compañeros de trabajo en Lloret de Mar. Acudieron allí para dedicarse a la hostelería en los años 70. "Estuve desde los 18 a los 36 años", asegura Víctor. Rodrigo, por su parte, cuenta que convivieron "en el mismo apartamento" durante un tiempo y que su relación de amistad con él fue perfecta.

Rodrigo no consiguió ninguna pista de su amigo tras ir a su pueblo

Todo acabó cuando Rodrigo decidió volver a su tierra, Badajoz, donde abrió un local. Sí que mantuvieron el contacto un tiempo después de separarse, pero ya no supieron más el uno del otro. Hasta que Rodrigo decidió ir a Béjar, la ciudad natal de Víctor, para buscarlo. Pero nadie le dio respuesta, de ahí que pensase que su amigo había perdido la vida.

Así que el hombre ha llegado al programa de Telecinco con muchos nervios. Finalmente, Jorge Javier Vázquez le ha anunciado que tiene buenas noticias para él, ya que el equipo del espacio sabe que estaba con vida.

Es más, Víctor ha podido acudir al mismo plató para volver a ver a Rodrigo. Lo ha reconocido tras varios instantes donde dudaba y le costaba mirar hacia su derecha, en donde estaba situado su amigo. Hasta que por fin se han saludado, abrazado y rememorado bonitos recuerdos que siempre les acompañarán.