Jorge Javier Vázquez se convierte en el maestro de ceremonias de una boda gótico-romántica: "Por el poder que se me concede en este acto..."
'El diario de Jorge' acoge una ceremonia muy original y particular entre dos enamorados que se conocieron en los años 80
Ángela le pide matrimonio a su novio, veinte años mayor que ella, de una manera espectacular: "Gracias a ti me he vuelto a levantar"
Gregorio y Encani han vivido un momento único y muy especial en 'El diario de Jorge' con un 'sí, quiero' diferente. Estamos acostumbrados a ver bodas donde la novia viste de blanco, y el novio va con un traje de chaqueta negro. Pero esta ha sido original.
La ceremonia ha estado basada en un estilo gótico-románico que ha dejado sin palabras al público del programa de Telecinco. Y Jorge Javier Vázquez ha sido una de las piezas clave en este evento, donde se ha convertido en el maestro de ceremonias.
El presentador se adaptaba así al estilo que llevaba el enlace matrimonial. Iba vestido con un sombrero negro, y un traje de chaqueta del mismo tono con el que ha declarado a Gregorio y Encarni marido y mujer.
El enlace entre Encarni y Gregorio
La pareja se conoció en los años ochenta, pero hace ocho años que la vida les separó. Ahora, sus almas se han vuelto a unir en una ceremonia donde no ha faltado la emoción. Gregorio llegaba al plató sin saber a lo que se iba a enfrentar, pero en cuanto ha visto a Encarni no ha dudado en sacar una sonrisa. Aún así, reconocía su sorpresa.
"Hoy nos reunimos en 'El diario' para celebrar un vínculo que trasciende el tiempo y la razón. Hoy sellamos la alianza que une a Encarni y Gregorio. Que sus almas se guíen por la fuerza de un amor que desde antes de la memoria ha sido escrito para perdurar. Que vuestro amor sea como la noche infinita, profundo, sereno y eterno. Por el poder que se me concede en este acto, os declaro 'marido y mujer'", anunciaba Jorge Javier Vázquez.