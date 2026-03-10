Carlos Sobera reacciona sorprendido a la decisión de Alejandra: ''¡Madre mía, qué lío tenemos!''

telecinco.es 10 MAR 2026 - 15:01h.

¡Dale al play y descubre cómo le ha ido a la concursante en 'el escaparate final'!

Después de una ruleta final muy reñida, Alejandra ha vencido a todas sus contrincantes de 'El precio justo' y ha llegado a 'el escaparate final' con mucha ilusión por tener la oportunidad de jugar para intentar llevarse los grandes premios expuestos ¿Conseguirá la concursante su objetivo o se irá con las manos vacías?

Alejandra ha tenido que intentar adivinar el precio justo de los siguientes premios:

Cesta de la compra durante un año

Un sofá chaise longue amplio y confortable, acompañado de una mesa de cerámica y un televisor de 40 pulgadas

Un viaje a Riviera Maya de siete noches para dos adultos con vuelos incluidos y régimen de todo incluido

Una moto de diseño imponente, carácter deportivo y estética elegante

Después de observar todos los premios expuestos en el escaparate, Alejandra pide consejo a su familia entre el público y comienza a dudar mucho en su respuesta: ''31.000 euros es poco, ¿no?'', pero finalmente decide bajarlo y Carlos Sobera bromea: ''¡Madre mía, qué lío tenemos!''.

''Voy a decir 30.000 euros'', decide Alejandra, por lo que al tener un margen de 500 euros, el marcador debe marcar entre los 30.000 y los 30.500 euros. La concursante espera a que el marcador anuncie el precio justo y finalmente se desvela: ''32.600 euros '', por lo que se marcha a casa con las manos vacías.