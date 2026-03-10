Carlos Sobera reacciona sorprendido a la decisión de Alejandra: ''¡Madre mía, qué lío tenemos!''
Después de una ruleta final muy reñida, Alejandra ha vencido a todas sus contrincantes de 'El precio justo' y ha llegado a 'el escaparate final' con mucha ilusión por tener la oportunidad de jugar para intentar llevarse los grandes premios expuestos ¿Conseguirá la concursante su objetivo o se irá con las manos vacías?
Alejandra ha tenido que intentar adivinar el precio justo de los siguientes premios:
- Cesta de la compra durante un año
- Un sofá chaise longue amplio y confortable, acompañado de una mesa de cerámica y un televisor de 40 pulgadas
- Un viaje a Riviera Maya de siete noches para dos adultos con vuelos incluidos y régimen de todo incluido
- Una moto de diseño imponente, carácter deportivo y estética elegante
Después de observar todos los premios expuestos en el escaparate, Alejandra pide consejo a su familia entre el público y comienza a dudar mucho en su respuesta: ''31.000 euros es poco, ¿no?'', pero finalmente decide bajarlo y Carlos Sobera bromea: ''¡Madre mía, qué lío tenemos!''.
''Voy a decir 30.000 euros'', decide Alejandra, por lo que al tener un margen de 500 euros, el marcador debe marcar entre los 30.000 y los 30.500 euros. La concursante espera a que el marcador anuncie el precio justo y finalmente se desvela: ''32.600 euros '', por lo que se marcha a casa con las manos vacías.