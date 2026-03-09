Tras su reencuentro, los dos hermanos siguen luchando por dar con Iván

Soraya y Jorge, dos hermanos que 'El diario de Jorge' unió de nuevo tras diez años sin verse, han vivido un momento muy duro en el programa de Telecinco. Ambos han vuelto para encontrar alguna pista sobre su otro hermano Iván. Saben solamente que se crió en un centro para personas con discapacidad, pero nunca han podido profundizar sobre su estado actual. Por eso, los dos hermanos -son hijos de la misma madre- han pedido ayuda en el programa.

Marcelo sabe quién es de más y de sobra Iván. Fue quien le cuidó en el centro en el que creció, y este lunes ha podido darle datos a sus hermanos. "Una persona se puso en contacto con nosotros, esta persona nos ha entregado estas fotos y está aquí", les traslada Jorge Javier Vázquez a Soraya y Jorge.

Marcelo: "Fui asistente personal de Iván"

En las imágenes de las que habla el presentador aparecen Marcelo e Iván. "Fui asistente personal de Iván cuando vivía en Barcelona, trabajo en una fundación para personas con discapacidad motora", comparte el testimonio.

Marcelo cuenta que estuvo trabajando con él durante dos años. "Luego me fui a otro país y perdí su contacto", relata. "Estaba bien cuando estuve con él, amistad cordial. Lo atendía tres veces al a semana", asegura.

Nada más tener conocimiento de estos datos, Soraya se ha derrumbado en pleno directo. Jorge ha quedado a cuadros, intentando seguir profundizando en la información que Marcelo le trasladaba.

"Él vivía en una casa tutelada, estaba solo y tenía pocos amigos. Nunca me dijo que tenía familia", les cuenta. "Nosotros no tenemos culpa de lo que hemos vivido, por eso quería juntarnos y que nos apoyemos, y que estemos todos", aseguraba Soraya entre lágrimas.