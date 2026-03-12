Logo de telecincotelecinco
Logo de ¡Allá tú!¡Allá tú!
Concursantes

Final de infarto en ‘¡Allá tú!’: Rosaura se la juega con dos cajas verdes

Final de infarto en ‘¡Allá tú!’: Rosaura se la juega con dos cajas verdes
Rosaura, muy nerviosa ante la oferta de la banca. telecinco.es
Compartir

El final del concurso de Rosaura de Las Palmas en ‘¡Allá tú!' ha sido de infarto. La concursante ha sentido que la suerte estaba de su lado y guiándose por su intuición ha llegado ha triturar hasta 30.000€.

En compañía de su hermana y muy feliz, Rosaura ha decidido disfrutar de su momento en ‘¡Allá tú!’ al máximo. Nos ha hecho reír, nos ha emocionado con su historia y ha conseguido que viviéramos unos minutos de infarto.

PUEDE INTERESARTE

La concursante canaria ha llegado a las últimas cajas con dos cajas buenísimas y una roja. Ella sentía que la suerte estaba de su lado y no ha dudado en triturar una altísima oferta de la banca. La suerte estaba de su lado y se la ha jugado hasta el final. Dale al PLAY y vive un programón de ‘¡Allá tú!’.

Temas