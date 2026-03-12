La concursante tritura 30.000€ a falta de tres cajas por abrir, no te pierdas el momentazo de '¡Allá tú!'

La gran jugada final de María de Barcelona en ‘¡Allá tú!’: “¿Vosotros jugaríais?”

El final del concurso de Rosaura de Las Palmas en ‘¡Allá tú!' ha sido de infarto. La concursante ha sentido que la suerte estaba de su lado y guiándose por su intuición ha llegado ha triturar hasta 30.000€.

En compañía de su hermana y muy feliz, Rosaura ha decidido disfrutar de su momento en ‘¡Allá tú!’ al máximo. Nos ha hecho reír, nos ha emocionado con su historia y ha conseguido que viviéramos unos minutos de infarto.

La concursante canaria ha llegado a las últimas cajas con dos cajas buenísimas y una roja. Ella sentía que la suerte estaba de su lado y no ha dudado en triturar una altísima oferta de la banca. La suerte estaba de su lado y se la ha jugado hasta el final. Dale al PLAY y vive un programón de ‘¡Allá tú!’.