Así se ha tomado Daniela la decisión que su expareja ha tomado tras su petición

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Miquel ha terminado descartando darle una segunda oportundidad a su expareja Daniela en 'El diario de Jorge'. Todo apuntaba a que iba a decirle que sí volvía con ella, ya que reconoce que sigue teniendo sentimientos. Pero cree que no puede hacerlo.

"Mi intención es que ella pille asco por mí, no quiero que sienta amor por mí. Siento amor por ti, pero no como pareja", le dice como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. Daniela, quien lleva tatuado su nombre por la conexión tan fuerte que tiene con él, ha aceptado la postura de su expareja. "Voy a respetar tu decisión", le traslada.

Miquel siente amor por Daniela, pero "no puede" ser su novio

Una y otro cortaron hace cinco meses. Su noviazgo fue intenso, con una conexión que ambos explican como única. "La conexión que he tenido contigo no la he tenido con nadie más, te amo demasiado", afirma Daniela en el emotivo momento que se ha vivido en el programa de Telecinco.

Miquel asegura por su parte que ha hecho "lo que ha podido" durante su noviazgo. "Siento que he perdido el tiempo, que me he enamorado de la persona equivocada", le dice entre lágrimas.

Hubo un momento de su relación que todo lo cambió y esto supuso el origen de la ruptura. Ambos cortaron tras las continuas discusiones que tenían, pero Daniela cree que ya es otra persona y considera que ha "cambiado" en poco tiempo. Se sentía capaz de volver con él, aunque no ha podido ser.

"He intentado que me pille asco ella a mí para que se pueda olvidar de mí", le insiste Miquel, quien comparte que ha estado con más chicas tras terminar su relación con Daniela. "Quiero que seas feliz, es mi objetivo", le traslada el joven a su expareja.