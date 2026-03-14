Got Talent 14 MAR 2026 - 23:10h.

Caos en 'Got Talent' por un posible robo de unas gafas de sol a una mujer del público

Compartir







Durante la grabación de estas novena audiciones de ‘Got Talent España’ ha sucedido algo inaudito, algo que nunca antes había tenido lugar en las once ediciones del programa. Y es que… ¡Han desaparecido unas gafas de sol entre el público!

Ha sido un aviso a través de megafonía quien ha dado el aviso durante uno de los descansos de la grabación: “Chicos, escuchadme. Una compañera vuestra se ha dejado las gafas de sol olvidadas en el baño y, ahora mismo, no están”, han sido sus palabras.

La reacción de Lorena Castell a la desaparición de las gafas de sol

Rápidamente, Lorena Castel ha reaccionado a este anuncio y se ha dirigido al público: “Oye, por favor, eh. ¿Cuánto valen? Que si es más de trescientes no es hurto, es robo, que podéis ir a la cárcel, eh… cuidado”, ha comentado con su particular toque de humor.

Más adelante, con la esperanza de que aparecieran las gafas de sol extraviadas, Lorena Castell ha comentado al público que “las gafas de sol son graduadas, no os van a valer. Ella es miope. Cuidado, eh”.

Sin duda alguna, Lorena Castell se ha involucrado en la desaparición de estas gafas de sol y, por ello, ha celebrado con aplausos con estas, al fin, y para alivio de todos, han aparecido.