El pase de oro más multitudinario de la historia 'Got Talent' es para 'Modern Choir', un coro de 100 personas
Carlos Latre da su segundo pase de oro a Modern Choir, un grupo compuesto por cien coristas
Marina Rubio es una artista que confiesa venir a las novenas audiciones de ‘Got Talent España’ dispuesta a sorprender con una actuación nunca antes vista en el programa. Es una cantante y arreglista musical que dirige un proyecto musical que surge de su necesidad de compartir todo lo que ha recibido a lo largo de su andadura musical, una experiencia muy enriquecedora: Modern Choir. Este coro ha conseguido el segundo pase de oro de Carlos Latre.
“Mi objetivo es visibilizar que la música sirve para unir almas. Estoy dispuesta a hacer vibrar al máximo al público y jurado y creo que esta actuación no a a dejar indiferente a nadie”, confiesa antes de salir al escenario. Sale al escenario y comienza a cantar en solitario mientras toca el piano, pero la gran sorpresa ha llegado cuando, al poco de comenzar la actuación, se ha levantado el telón.
Sobre el escenario, un gran coro formado por personas de diferentes edades, han cantado al unísono ‘Beautiful Things’, la popular canción de Benson Boone. Un temazo con mucha fuerza que estos cantantes han desempeñado dejando a muchos con la boca abierta. De hecho, el jurado parece alucinar con la actuación que están presenciando.
Nada más actuar, la directora de Modern Choir anuncia que el coro está compuesto por un total de cien coralistas. Forman tres coros en distintas sedes en diferentes ciudades españolas (Madrid, Alicante y Barcelona) y se han unido para esta gran actuación. ¡Es la primera vez que actúan los cien juntos!
Sin duda alguna, ha sido una propuesta de mucha complejidad que ha maravillado al jurado, pero, sobre todo, a Carlos Latre: “Creo que quedaría mejor ese morado (haciendo referencia al color del vestuario y de la barba de uno de los coristas) con dorado”. Acto seguido, ha pulsado el botón dorado que otorga su segundo pase de oro en esta edición (el primero se lo dio a Noelia, que pasó de ser figurante del programa a gran protagonista).