Got Talent 14 MAR 2026 - 23:50h.

Vuelve a disfrutar de la actuación de magia de Rubén Muñoz en las audiciones de 'Got Talent'

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Rubén Muñoz lleva toda la vida dedicada a la magia (la practica desde pequeño y, para él, “la magia no es un hobby, sino una forma de vida”) y llega a las novenas audiciones de ‘Got Talent España’ para poner a prueba la intuición de los jueces. Pasa el día pensando en nuevos efectos y guiones y, por ello, ha sorprendido al jurado.

“Vengo a pasarlo bien, a disfrutar y, sobre todo, a sorprender”, confiesa este mago antes de salir al escenario. “No voy a hacer magia yo, la vais a hacer vosotros con vuestra intuición”, añade al inicio de su actuación, captando así el interés de todos los presentes en el teatro.

Para ello, Rubén Muñoz ha pedido a cada miembro del jurado que le diga su número de la suerte: Risto Mejide ha dicho el 13, Carlos Latre el 9 y Paula Echevarría y Lorena Castel han coincidido a la hora de elegir el 7. Después, cada uno ha elegido una carta a ciegas.

La intuición no ha fallado y los miembros del jurado han sido grandes protagonistas de esta actuación al colaborar con el show de magia de Rubén. Pero el plato fuerte ha llegado al final de la actuación, cuando este mago ha terminado por todo lo alto, haciendo algo nunca antes visto en este programa.

La valoración del jurado para Rubén Muñoz

El show de magia de Rubén Muñoz ha dejado muy impresionado al jurado (algunos de ellos, incluso, con la boca abierta: “Pero ¿cómo lo has hecho, si lo has hecho delante nuestra? ¡Esto no es magia, es brujería!”, ha llegado a decir Lorena Castell, quien confesó no ser fan de la magia al llegar al programa, pero ahora se está enamorando de ella.

“Estoy flipando, ¿esto qué eso?”, ha añadido Paula Echevarría, quien además ha dicho que se la ha clavado hasta atrás”, algo que ha generado risas entre el público y sus compañeros. Por su parte, Risto Mejide considera que Rubén ha ido de menos a más en cuestión de riesgo, pero con un buen plan B que ha hecho el show más interesante.