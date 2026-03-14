Got Talent 14 MAR 2026 - 22:30h.

Así ha sido la tierna actuación de Ringo, el perro cantarín, en las audiciones de 'Got Talent España'

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Nada más presentarse sobre el escenario en estas novenas audiciones de ‘Got Talent España’, Rubén ya ha generado curiosidad en el jurado. Dice ser músico y vocal coach, pero no es él quien va a actuar, sino uno de sus alumnos de tan solo cinco años. Rápidamente, y muy avispados, le han preguntado si su alumno era un ser humano, a lo que él ha respondido que “es un ser”.

¿Será un perro? ¿Quizás un cerdo? ¿Tal vez una gallina? Lo que parece estar claro es que este participante “puede ser la próxima estrella del lírico”, según vaticina Rubén sobre su aventajado alumno. Poco después, Rubén sale al escenario con un perro llamado Ringo en sus brazos, se sienta junto él al piano y comienza su actuación.

En cuanto Rubén comienza a tocar el piano ‘Para Elisa’ de Beethoven, Ringo le acompaña aullando, sincronizándose así con el instrumento. Rápidamente, muchos son quienes se enternecen al presenciar esta maravillosa actuación, aunque Paula Echevarría llegue a decir, en un momento dado y con cierto toque de humor, que Ringo “ha desafinado”.

La valoración del jurado para Ringo, el perro cantante

A pesar de lo sorprendente que ha resultado este momentazo, el jurado de la undécima edición de ‘Got Talent España’ parece tenerlo claro a la hora de valorar esta actuación. Y es que, solamente uno de los miembros le da un sí a Ringo: “Yo veo una gira por todas las perreras de España”, ha declarado. Rápidamente, Santi Millán se ha sumado a esta nota de humor añadiendo que, seguramente, Ringo “lo peta” actuando en ‘Despeñaperros’.