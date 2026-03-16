Después de que su madre se fuera de casa por una discusión con su hija, ambas se reencuentran

Coral se disculpa con su madre y le pide que vuelva a casa

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Las constantes discusiones entre Fefi y Coral por la novia de esta provocaron que la madre abandonase la casa en la que convivían las tres. Los episodios de tensión y las discrepancias entre madre e hija hacían que el ambiente fuera imposible para vivir las tres. Tras explicar su historia en 'El diario de Jorge', la hija, Coral, ha compartido con el presentador cómo le ha sentado la decisión que ha tomado su madre.

Mientras hablaba con Jorge Javier, Coral, ha reconocido que está muy arrepentida de la situación que ha vivido con su madre y que le gustaría pedirle a Fefi que volviera a casa con ella, para pedirle perdón.

Tras esto, la madre ha entrado en el plató y, entre lágrimas, ambas se han abrazado: "Lo siento mucho, por todo, y estoy muy arrepentida. El ojo de una madre nunca se equivoca", decía la joven. Además, ha reconocido el papel que ha tenido su madre en su vida y le ha pedido que vuelva a casa: "Tienes las ventanas abiertas", decía Coral.

"El aguante tiene un límite"

Por su parte, Fefi ha reconocido que tomar la decisión de abandonar a su hija y a su casa fue algo "muy complicado": "El aguante tiene un límite", decía la mujer. Coral le ha preguntado a su madre por qué se fue sin "decir adiós" porque se sintió "abandonada": "Yo me sentí abandonada por mi hija. Esa persona no valía la pena y lo importante es que tú te hayas dado cuenta. Una madre no se equivoca", respondía Fefi.

Jorge Javier le ha preguntado a la madre si volverá a casa con su hija, a lo que ha dicho que sí quiere "regresar a dónde no debió irse nunca". Finalmente, la madre e hija han solucionado sus problemas y parece que 'El diario de Jorge' ha sido el lugar para conseguirlo.