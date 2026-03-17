¿Qué han hecho las parejas en todo este tiempo? ¡No te pierdas el siguiente y último programa, en directo, de 'Casados a primera vista'!

Laura habla de la relación con sus compañeras de 'Casados a primera vista': "No tengo contacto con todas"

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El experimento más romántico de la televisión, 'Casados a primera vista', ha llegado a su fin este lunes, tras unos reencuentros seis semanas después cargaods de tensión y reproches. Hace unas semanas, comenzábamos esta prueba dispuestos a responder la pregunta que ha acompañado a la humanidad durante siglos. ¿Pueden dos auténticos desconocidos enamorarse gracias a la ciencia?

Doce corazones sedientos de amor aceptaron el reto. Después de seis bodas, seis 'sí quieros' cargados de vértigo y seis historias que comenzaron con una mirada nueva y un camino incierto juntos, podemos decir que el verdadero triunfo de este experimento ha sido la valentía de entregarse al amor.

Valentía para lanzarse al vacío sin red, para darle la mano a un completo desconocido y convertirlo en refugio, para mirar cara a cara a los fantasmas del pasado y, una vez más, elegir creer. Ya lo advirtieron los expertos, la alta compatibilidad no es suficiente. Aquí se trataba de construir desde la confianza, de ser honestos, de aprender que el amor no siempre llega como un rayo, de confiar en el otro cuando tu mente dice abandonar. Solo así se puede construir un amor para toda la vida.

Este lunes se cierra el altar que les vio nacer como marido y mujer. Quizás no todas las historias hayan acabado con un 'para siempre', pero todas han demostrado que cuando el corazón se atreve, el amor, de una forma u otra, sabe salir adelante.

Un programa que pondrá el punto y final definitivo a 'Casados a primera vista'

Pero a esta historia aún le queda un capítulo por escribir:. Tras tres meses, y ahora sí, tras haber visto su paso completo por el experimento, todas las parejas se encontrarán en un progrma especial de 'Casados a primera vista'... ¡y en directo!

En este programa especial conoceremos cómo están en la actualidad y todo lo que ha pasado entre ellos en estas semanas fuera, al 100%, del experimento que ha cambiado para siempre sus vidas. ¡Nos vemos la próxima semana en 'Casados a primera vista... ¿para siempre?'! ¿Te lo vas a perder?