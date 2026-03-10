Patricia Fernández 10 MAR 2026 - 00:09h.

Después de que Laura descubriese en el teléfono de Lorenzo los mensajes que este se intercambiaba con su madre, que no le gustaba nada, esto acababa en una de las crisis más fuerte entre ellos desde que se dieran el 'sí, quiero'. Y ahora, en esta recta final de 'Casados a primera vista', la catalana iba a tener un encuentro con su suegra en la que iba a salir de dudas en su tensa charla, pero necesaria, con Lorenzo como testigo.

Laura y la madre de Lorenzo, que no se veían desde la boda, se saludaban de una manera de lo más cariñosa, como también lo hacía con su hijo: "Cuánto te he echado de menos".

Él se sinceraba sobre sus sentimientos por Laura con su madre: "Me encanta y quiero estar con ella, parecía mentira, creíamos que este día nunca iba a llegar". Y Laura le agradecía su trabajo como madre con Lorenzo: "No hay hombres así hoy en día, creía que no existían".

Laura, a su suegra: "Me sentí insegura en ese momento"

Visiblemente emocionada, Laura no quería pasar el momento para decirle a su suegra que los mensajes que ella y su hijo intercambiaron después de la boda no le gustaron, aunque dejaba claro que no quería meterse en su relación: "Hay cosas en las que no quiero entrar porque son consejos entre madre e hijo y no me quiero meter, es cierto que me sentí insegura". Recalcando que lo peor que le sentó es lo que descubrió que le había dicho su padre sobre ella: "Su actitud de decirte ciertas cosas no me gustaron. Yo no quería darte esa impresión".

"Tu padre quiere lo mejor para ti, fue un comentario sin mayor...", le decía la madre de Lorenzo para dejarla tranquila con este tema: "No engrandezcas las palabras de tu padre porque no fue nada peyorativo hacia ti, tú eres como tú eres y evolucionarás".

Palabras que dejaban mucho más tranquila a Laura tras aclarar esto: "Me he quitado un peso de encima, estoy muy contenta de ver que no se ha llevado una mala imagen de mí".

Además, Laura respondía a la pregunta de su suegra sobre si está dispuesta de vivir en un futuro en Sevilla.

