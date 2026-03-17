Tensión, reproches... ¡y muchas cuentas pendientes!: "Ojalá sea la última vez que nos veamos"

Laura revela si le hubiera gustado que la emparejaran con Marc en 'Casados a primera vista': "La verdad es que..."

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Durante el reencuentro de las parejas de 'Casados a primera vista' seis semanas después, ha salido a la luz que Milton quiso ponerse en contacto con Natalia al acabar su aventura en el programa. Ha sido el propio Milton quien ha contado todo al detalle, confesando que más que intentar una segunda oportunidad con Natalia, quería "acabar de la mejor manera".

Natalia, por su parte, le ha reprochado que no hubiese hablado de primeras con ella y sí con Lorenzo, algo que no entendió mucho. "Vinimos aquí a algo que no surgió... a mí me hubiera gustado tener una conversación contigo y te negaste", ha señalado una Natalia que tiene como deseo que este reencuentro sea "la última vez que se vean".

Tensión y reproches entre Natalia y Milton en su reencuentro

Sin duda, hay una tónica que se ha dado y mucho durante el reencuentro que han protagonizado Natalia y Milton: ambos se han lanzado más y más reproches entre un ambiente de tensión máxima. Mientras que Milton le ha echado en cara que no se abriera a conocerle realmente, Natalia -un tanto alterada- ha dejado claro que sí que le parecía atractivo, pero que sus "inseguridades" pudieron con ella.

Milton también ha querido hablar sobre la forma de hablarle que ha tenido en ciertas ocasiones Natalia, para él, un tanto "hostil" a veces. Pero Natalia lo achaca todo a saber llevar a la otra persona y también mirarse a uno mismo. Además, han estado de acuerdo en que necesitarían haber tenido más de un acercamiento y, a ser posible físico, algo que no se dio mucho.

Milton se sincera con Natalia sobre lo que le pasó con ella

Por último, Milton se ha sincerado como nunca con Natalia sobre lo que pasó con ella realmente. ¿Quieres saber que ha dicho el participante de 'Casados a primera vista'? ¡Dale play al vídeo y descúbrelo!