Ana Carrillo 16 MAR 2026 - 17:47h.

Lorenzo ha revelado por qué apoya a Natalia en su enfrentamiento con Milton

Laura revela si le hubiera gustado que la emparejaran con Marc en 'Casados a primera vista': "La verdad es que..."

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Lorenzo y Laura se convirtieron en los mejores apoyos de Natalia en sus enfrentamientos con Milton, al que ella quiso seguir conociendo pese a no haber avances en su relación, a la que pusieron fin los expertos de 'Casados a primera vista'. En las redes sociales, la madrileña ha sido muy criticada por su actitud con el argentino y por querer seguir en la experiencia, pese a que no resaltaba nada positivo de él.

A Lorenzo le han preguntado sus seguidores en Instagram si cree que "el comportamiento de Natalia ha sido correcto y sincero" con Milton y le han pedido sinceridad en la respuesta porque saben que él es amigo de la madrileña y que tuvo un rifirrafe con el argentino en la última cena de parejas del programa.

En su respuesta, Lorenzo ha comenzado admitiendo que contesta como amigo de Natalia, pero revelando a continuación que ha llegado a empatizar con Milton al ver el programa: "Yo a las personas las mido por cómo se portan conmigo y Natalia conmigo se ha portado chapó, aunque viendo las imágenes he podido empatizar con Milton y ver su perspectiva, una perspectiva que Natalia no me había mostrado".

"Pero yo voy a seguir defendiendo a mi amiga porque al final ella me ha dicho que muchas cosas no han salido y que explican muchas actitudes de Natalia hacia él y yo soy leal a mis amistades", ha añadido el sevillano, desvelando así que su amiga le ha contado que hay actitudes de Milton que explican su comportamiento.

Esas explicaciones son las que Natalia da cuando en Instagram le preguntan por qué actuaba así con el argentino y ha prometido que en el programa especial que conducirá Carlos Sobera en directo el próximo lunes en Telecinco ofrecerá más detalles que cree que harán que los espectadores la comprendan.