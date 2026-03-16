Ana Carrillo 16 MAR 2026 - 16:45h.

Laura Ulldemolins ha confesado si le hubiera gustado que le hubieran unido a Marc y no a Lorenzo

Laura habla de la relación con sus compañeras de 'Casados a primera vista': "No tengo contacto con todas"

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Los participantes de 'Casados a primera vista' no pueden revelar datos sobre su situación sentimental hasta el programa especial en directo del próximo lunes 23 de marzo con Carlos Sobera en Telecinco, pero sí que pueden resolver algunas dudas de sus seguidores, como ha hecho Laura Ulldemolins, que ha aclarado en Instagram si le hubiera gustado que la hubieran emparejado con otro de los chicos del programa.

Esta noche a las 23:00 en Telecinco se emite el reencuentro de las parejas seis semanas después de la decisión final, en la que Laura y Lorenzo decidieron irse juntos, comentando que iban a intentar mantener su matrimonio a distancia Barcelona-Sevilla sin abrir la relación. Al ver que en el avance las cosas se tensaban entre ellos, le han preguntado a la catalana si le hubiera gustado tener otra pareja y ella se ha sincerado en sus stories.

"La verdad es que conociéndolos a todos, no hubiera podido congeniar con nadie más. Si no me hubieran puesto a Lorenzo y me hubieran puesto a otra persona pues quizá hubiera habido un giro de los acontecimientos y hubiera sido 'Maléfica' oficial, ¿eh? ¡Vete a tú a saber! Ni siquiera con Marc, que es la persona con la que mejor me llevo", ha comentado Laura, desvelando así que tampoco se hubiera visto siendo pareja de su amigo Marc, al que conocía antes de participar en esta experiencia.

"Marc es mi amigo y lo amo con toda mi alma, pero yo soy muy especial y el destino y las almas gemelas existen, así que no hubiera congeniado con nadie", ha añadido la amiga de Natalia Zarco, que tiene claro que los expertos encontraron en Lorenzo su 'match' perfecto para casarse a primera vista y vivir esta experiencia en la que aseguró que llegó a enamorarse del sevillano.