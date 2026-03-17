Óscar desvela su actual situación sentimental y qué habría pasado si siguiera con Irene

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Irene y Óscar comenzaron su noviazgo hace 30 años, cuando tenían quince años, en una relación de verano. Irene recuerda con mucho cariño las primeras veces que vivieron juntos y, tras ocho años juntos, Óscar le dijo que se tenía que ir a trabajar fuera sin darle más explicaciones: "Al día siguiente me llamó desde el aeropuerto y me dijo que se iba a África, y yo me quedé...", explicaba sin saber qué había pasado entre ellos: "No le llamé porque lo estaba pasando muy mal", reconocía ella en 'El diario de Jorge'.

Por su parte, Óscar, tras escuchar las palabras de Irene, se ha quedado sin palabras: "Le dije que si quería venir, pero sus padres no se lo permitían", comenzaba. Él se fue a África por un trabajo muy importante y no pudo decir que no. Después de vivir en más de 19 países, Óscar no se ha olvidado de Irene, su primer amor: "Me fui con el corazón roto y me costó recuperarme. Estuve muchos años sin tener una relación", contaba el hombre.

"Me hubiera casado con ella"

Óscar ha reconocido que le hubiera gustado que Irene le hubiera dicho que si para irse juntos y que ha pensado mucho en ella: "No me sentía fuerte para empezar una relación con ella otra vez. Me hubiera casado, le compré un anillo para comprometerme con ella", explicaba. En ese momento, la mujer ha entrado en el plató.

Los dos se han abrazado tras 30 años después y se han quedado prácticamente sin palabras al verse después de tanto tiempo. Durante la conversación, salieron a la luz aspectos desconocidos de su relación. "Yo lo dije desde que te di el anillo ese", confesaba Óscar, provocando la sorpresa de Irene: "¿En serio?". Más adelante, ella admitía: "Qué fuerte. Pues no me lo imaginaba, porque como no me llamabas, pues pensé que ya no querías saber nada más de mí".

La situación actual de Óscar

Óscar también explicó el motivo de su silencio durante años: "Yo ahí lo primero que perdí todos los contactos. Eh, los teléfonos que había allí antiguamente eran como ladrillos. Y aparte de eso, tú sabes lo que eran llamadas internacionales en ese momento".

El reencuentro también dejó ver la realidad actual de ambos. "Hoy día tengo una relación" y "Tengo una relación, estoy a punto de casarme", confesaba Óscar ante la sorpresa del público. Irene reaccionó con elegancia: "Qué bien, me alegro un montón".

A pesar de que sus caminos han tomado rumbos distintos, la intensidad del momento fue innegable. "Han sido, han sido unas cosas fuertes, de verdad. Esto ha sido un golpe, un golpe duro", reconocía él, todavía impactado por el reencuentro. Treinta años después, ambos han podido poner palabras a lo que quedó pendiente y cerrar una historia que, hasta ahora, seguía abierta.