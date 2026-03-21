Fiesta 21 MAR 2026 - 18:17h.

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Con motivo de la 3º jornada del juicio a la funeraria de Valladolid acusada de sustituir los ataúdes de los fallecidos justo antes de la cremación, para limpiarlos y revenderlos, uno de los 140 afectados, acudía al programa a compartir su testimonio, el cual en un momento dado era interrumpido por Emma García al percatarse de que una mujer del público mostraba cierto malestar, hasta el punto de abandonar el plató. ¡Descubre qué ha pasado!

La fiscalía acusa a los empleados de una funeraria de cambiar los ataúdes de los fallecidos antes de incinerarlos. Una gran estafa que ocurrió entre 1995 y 2015 y que mantiene en alerta a varias familias vallisoletanas, que piensan que las cenizas que tienen en las urnas de sus casas no pertenecen a sus familiares. En ‘Fiesta’ conocíamos detalles de primera mano por parte de Manuel Monterde, afectado por esta estafa, y que se mostraba muy contundente, asegurando que "las administraciones que tienen que velar por nuestros derechos, no lo hace".

En cierto momento, su discurso era interrumpido por Emma García: "Perdonad. Yo te estaba escuchando, pero a la vez estaba viendo a una señora que pensaba que le estaba pasando algo. Y me he ido a preguntarle porque estaba mirando hacia abajo, súper concentrada... Me he preocupado", decía la presentadora antes de pasarle el micrófono a la mujer de público para saber qué le estaba ocurriendo.

El motivo por el que una mujer del público ha abandonado el plató

"Me da muchísimo miedo. Todo lo que sea relacionado con la muerte, no soy capaz", aclaraba la mujer, a lo que Emma García le preguntaba el porqué de esto. "Mi marido falleció hace dos años y no fui capaz de asomarme", respondía la mujer. Unas palabras con las que Emma García se sentía identificada: "Yo tampoco me he atrevido nunca cuando he ido al tanatorio".

"Hace años tuve que ir al psicólogo porque me metía a la cama y creía que estaba enterrada. Lo pasaba fatal", explicaba la mujer, que se ha sentido muy afectada con el tema de la muerte y funerarias que se ha tratado en el programa. "Si sé que van a hablar de esto, no vengo", aseguraba. "Solo es un ratito, no te preocupes. Espero que lo puedas superar", le tranquilizaba Emma García.

Sin embargo, la mujer cree que no será nunca capaz de superar este miedo: "Cada vez me da mas miedo. Todos los sitios cerrados, oscuros... no, no. Y de los muertos ya no quiero ni hablar. Nunca he visto un ni quiero. No soy capaz por más que lo he intentado, asomar un poco a mirar. Lo paso fatal". A lo que la presentadora le respondía: "Forma parte de la vida y todos nos vamos a tener que ir".

El programa continuaba con un reportaje en Valladolid en el que hablaban varias familias afectadas por la estafa de la funeraria. En un momento dado, Emma García se volvía a levantar para dirigirse a la mujer, que continuaba inquieta en su sitio: "Vamos a hacer una cosa, porque lo estoy pasando mal... Llevadle por Telecinco a dar una vuelta y luego ya que entre". "Yo no estoy, no", respondía la mujer que inmediatamente hacía caso a la indicación de la presentadora y abandonaba el plató.