Fiesta 21 MAR 2026 - 16:51h.

Makoke se pronuncia en 'Fiesta' después de que se haya aplazado su juicio por presunta ocultación de bienes a Hacienda

Makoke confiesa que "está todo controlado" tras la petición de la Fiscalía de cuatro años de cárcel

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La semana pasada, Makoke se mostraba muy optimista en el plató de 'Fiesta' cuando habló del juicio que tenía pendiente después de que la Fiscalía pidiera cuatro años de cárcel por, presuntamente, haber ocultado bienes a Hacienda. Llegó a decir durante su entrevista con Emma García que estaba cansada de que se la señalara y que tenía ganas de que llegara el juicio para poder demostrar su inocencia y, al fin, poder dar todas las explicaciones posibles. Pero el juicio que estaba previsto para este miércoles se ha pospuesto. ¿Por qué motivo? ¿Cómo le ha sentado esto a la colaboradora? Makoke responde en 'Fiesta'.

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Makoke desvela por qué se ha aplazado su juicio

Muchos eran los que estaban pendientes de la celebración de este juicio y Makoke se mostraba expectante para poder aclarar muchas de las duras y graves acusaciones que vierten sobre ella. De hecho, esta misma semana hay periodistas que han desmentido sus palabras (como sucedió con Leticia Requejo desde el plató de 'El tiempo justo'). Por eso este juicio era tan importante para Makoke, pero el hecho de que se haya pospuesto para más adelante ha supuesto un jarro de agua fría para la colaboradora de 'Fiesta', que no disimula su decepción.

"Estoy tranquila porque tengo mi verdad", confesaba Makoke hace justamente siete días, pero no ha podido demostrar su verdad ante la justicia, en la cual dice seguir confiando. "No se llegó a celebrar, se ha aplazado un tiempo. No me lo esperaba", desvela, visiblemente afectada. ¿Pero cuál es el motivo de este aplazamiento? Ella misma se lo aclara a Emma García: "Se han aportado unas pruebas que ya se dijo que se iban a aportar por mi parte y los señores allí presentes estimaron oportuno que haya un aplazamiento para leer bien las pruebas".

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"No fue mi intención, para nada, yo no sabía que se iba a aplazar. Yo pensaba que, en el momento en el que se desarrolla y hasta que toman sentencia, iban a ver esas pruebas. Yo soy la primera sorprendida, la primera que no quería que se anulara", añade Makoke. Tras escuchar sus palabras y valorando este nuevo revés en el procedimiento judicial, Emma García le pregunta a la colaboradora si sigue igual de tranquila, a lo que Makoke responde que está deseando que termine todo esto: "Para mí es muy desagradable. Sentarse en un banquillo nunca es plato de buen gusto para nadie y es muy feo". Seguiremos muy pendientes de ver cómo evoluciona este asunto.