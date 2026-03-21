Giro inesperado en la relación de Isabel Pantoja y Kiko Rivera: el papel decisivo de Lola García, novia del DJ

Fiesta 21 MAR 2026 - 17:23h.

Lola García, novia de Kiko Rivera, habría sugerido un encuentro muy concreto entre madre e hijo: "Ella está teniendo un papel clave"

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La semana pasada Kiko Rivera sorprendía a todos compartiendo en sus redes sociales una imagen que sembraba la duda sobre una posible reconciliación del DJ con su madre. El artista compartía en Instagram una imagen de él junto a su madre cuando era pequeño con unas bonitas palabras.

Días más tarde, el DJ utilizaba de nuevo sus redes sociales para lanzar un mensaje a su madre cargado de intención. Kiko resumía sus sentimientos por su madre en un bonito texto a punto de publicar su próximo single, un tema dedicado a su madre y titulado 'No hay paz sin ti':

"No es una canción más… es de esas que nacen cuando uno deja de mirar hacia fuera y empieza a mirarse por dentro. De las que no se escriben, se sienten. A veces la vida te pone en situaciones donde cargar con todo pesa demasiado… y es ahí donde entiendes que soltar no es perder, es avanzar. Que hay heridas que solo se cierran cuando decides dejar de luchar contra ellas. Este tema habla de eso… de aprender a respirar sin rencor, de entender que hay cosas que solo encuentran paz cuando uno da ese paso que tanto cuesta".

El papel de Lola García en la reconciliación de Kiko e Isabel

Pero Kiko no solo ha preparado el lanzamiento de esta canción, el DJ también tendría otros movimientos en mente para continuar adelante con la reconciliación con su madre, tal y como ha explicado Almudena del Pozo.

Según la colaboradora de 'Fiesta', habría sido Lola García, la novia del artista, quien le habría sugerido algo que sin duda alguna acortaría las distancias entre madre e hijo: "Lola está jugando un papel absolutamente clave en esta reconciliación, ha sido ella quien le ha sugerido a Kiko que el broche de oro a todo esto sería que acompañase a su madre en su próxima gira de conciertos, en principio solo como acompañante emocional, se está barajando que el destino elegido sea Nueva York porque para él es un lugar muy especial, él debutó allí".