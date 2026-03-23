El pique entre Ana Rosa e Inda tras la victoria del Real Madrid en el derbi: "3-2 y con un penalti"

Ana Rosa Quintana: "Nos ayudan con uno de cada cinco euros que nos quitan de nuestro propio dinero"

"Un penalti y un regalo arbitral" marcan la última victoria del Real Madrid, según un colaborador de 'El Programa de Ana Rosa'

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La tensión futbolera se ha colado en 'El Programa de Ana Rosa' cuando el periodista Eduardo Inda ha lanzado un dardo directo a la presentadora por el nulo tratamiento informativo del último derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid.

Durante la tertulia, Inda ha recordado que cuando el Atlético venció en el Metropolitano, el programa dedicó un rato para hablar del partido. Sin embargo, tras la reciente victoria del Real Madrid, el colaborador le ha recriminado que no se mencionase "ni una palabra, ni un vídeo, ni nada".

La reacción de Ana Rosa Quintana ha sido inmediata, subrayando que el resultado fue un ajustado 3-2 y que estuvo condicionado por un penalti, dejando entrever que ese factor podía restar importancia al triunfo blanco. Inda defiende la legitimidad de la victoria madridista, asegurando que el penalti fue "claro y justo", e insistiendo en que el partido merecía atención informativa, señalando a la presentadora, acusada de hablar de fútbol en beneficio de su equipo, el mismo que perdió en el derbi.

"Un penalti y un regalo arbitral" marcan la última victoria del Real Madrid, según 'El Programa de Ana Rosa'

En ese momento, el también colaborador Alejandro Requeijo intervino con una valoración irónica que elevó la tensión: afirmó que no es noticia que el Real Madrid gane "con un penalti y con un regalo arbitral". Lejos de entrar en una confrontación directa, Ana Rosa optó por un tono más conciliador, destacando el buen juego del Atlético de Madrid y calificando el resultado como positivo "para nosotros", mostrando su afinidad rojiblanca. Inda cerró el intercambio con ironía, señalando que "menos mal que jugó bien"” el Atlético, y deslizando que el equipo comenzó adelantándose en el marcador.