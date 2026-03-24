Estefanía aclara si le gusta Marc y Stefan reacciona

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En el reencuentro de las parejas de 'Casados a primera vista', seis semanas después de que terminase el experimento, Ainhoa explica cómo fue su última discusión con Marc y destapa el motivo: "Me dijo que le gustaba Estefanía, estoy harta de protegerle".

Por su parte, Marc da su versión de lo ocurrido: "Me preguntó ella y le dije que sí, pero que nunca tendría nada con ella. Le dije: 'Me gustas tú y estoy aquí por ti'".

Una información que deja a Estefanía totalmente de piedra, que pregunta a Marc qué significa exactamente que le guste, si solo físicamente o algo más. Pero Ainhoa seguía dando detalles de cómo se dio cuenta de esto: "Yo decía: '¿por qué lo hace con Estefanía y con otras no?"

Durante el programa de 'Casados a primera vista: ¿Para siempre?', Carlos Sobera aprovecha para preguntarle directamente a Estefanía: "¿A ti te gusta Marc?".

Si quieres ver la respuesta de Estefanía y la reacción de Stefan, dale play al vídeo que encabeza el artículo.