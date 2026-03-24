Lara Guerra 24 MAR 2026 - 03:17h.

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Laura y Lorenzo es otra de las parejas que despide esta primera edición de 'Casados a primera vista'; un matrimonio con una química explosiva, pero que también ha tenido sus altibajos. Pese a las discusiones o lo ocurrido con la ex pareja de él, ambos han demostrado a los cuatro vientos que son tal para cual. En el reencuentro de las parejas seis semanas después de que acabara el experimento, ambos llegaban con una tensión que se palpaba en el ambiente. Ella habría descubierto que Lorenzo habría estado quedando en varias ocasiones con su expareja. Lorenzo no dejó de negarlo y se sintió dolido por la falta de confianza de Laura hacia él.

Este enfado culminaba con una discusión llena de gritos y alejado de cualquier tipo de entendimiento. Son conscientes de que estas desconfianzas han afectado a su matrimonio, por ello, Carlos Sobera no dudaba en sacar este tema y preguntar a Laura si era salvable, a lo que ella confesaba que "lo es. Yo tengo que trabajar mis cosas, pero él también tiene que hacerlo con las suyas. Al final la inseguridad no es solo mía, él me tiene que hacer segura. La solución la tenemos".

Laura y Lorenzo anuncian su "solución" y el plató se rinde ante ellos con aplausos

Al escuchar estas palabras, el presentador sin pensarlo dos veces les pregunta cuál es y Lorenzo suelta un gran bombazo: "Nosotros somos de distancias cortas, entonces, dentro de dos semanas Laura se va a venir conmigo a Sevilla a vivir". Tal era la emoción de ella que se tiraba a sus brazos para besarle y pronunciar un: "Te quiero". Esta noticia dejaba a todo el plató aplaudiendo y Laura desvelaba más detalles: "Me voy para la feria de abril, el día 1 ya estoy allí, en nuestro pisito". Entre risas, Sobera le preguntaba que qué pasaba entonces con su padre y su tierra, a lo que ella respondía que "él está encantado de que yo vuele. Les voy a echar de menos".

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