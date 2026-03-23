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Estefanía ha entrado en el plató de 'Casados a primera vista ¿Para siempre?' sola, sin la compañía de Stefan. Carlos Sobera le ha preguntado a la participante del programa a que se debe esta falta de su compañero en el experimento: "Ha habido alguna decepción que otra y esa decepción me ha dolido", reconocía ella.

El presentador ha desvelado que el canario ha mantenido una presunta relación con una tercera persona y ha llegado para dar explicaciones. A través de las redes sociales del programa, la presunta mujer que estuvo con Stefan, desvelaba que estuvo con él durante su participación del programa. "Antes del experimento yo estaba conociendo a una chica de Barcelona y yo te mostré la situación que tenía con ella. No tiene ningún papel en mi vida, no es nadie para mi y apenas la conocía", respondía él.

A lo largo del programa, las idas y venidas de la pareja han sido constantes. Además, Stefan ha evitado entrar en profundidad en el tema, aunque ha reconocido que "ha afectado a nuestro matrimonio" con Estefanía.