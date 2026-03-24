Luciana se sincera tras ‘Casados a primera vista’: su giro emocional y lo que realmente sintió por Borja

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El reencuentro final de 'Casados a primera' vista ha vuelto a colocar a Luciana en el centro de todas las miradas. Su paso por el programa no dejó indiferente a nadie: dulce, sensible y muy implicada emocionalmente, su historia con Borja fue una de las más comentadas de la edición, marcada por factores externos que terminaron condicionando su experiencia y por las ilusiones de Luciana con el empresario.

Pero, ¿quién es realmente Luciana más allá de lo que vimos en televisión? De origen argentino y afincada en Palma de Mallorca, trabaja como enfermera pediátrica en la UCI de Neonatos, una profesión que define muy bien su forma de ser: entregada, empática y acostumbrada a cuidar de los demás. Precisamente, esa forma de volcarse con el otro es algo que ella misma reconoce que le ha jugado malas pasadas en el terreno sentimental.

Ahora, tras su paso por el programa, parece haber hecho clic. Desde esta web hemos hablado con ella en exclusiva y nos cuenta que ha vivido un proceso personal importante después de verse en pantalla. Reconoce que enfrentarse a sus propios errores no ha sido sencillo, pero que le ha servido para reforzarse emocionalmente y cambiar la forma en la que se relaciona consigo misma.

“Ahora me quiero mucho más”, viene a transmitirnos durante la conversación, insistiendo en la importancia de valorarse y no perderse en una relación. Un mensaje que conecta directamente con su evolución dentro y fuera del formato. Sobre Borja, una de las grandes incógnitas de la edición, Luciana también se pronuncia. Durante el programa, muchos espectadores interpretaron que sus sentimientos habían ido a más, pero ahora ella pone matices a esa percepción. Habla de ilusión, de conexión y de lo que supone vivir una experiencia tan intensa, pero marca claramente la diferencia con un enamoramiento real.

También nos confirma que, a día de hoy, su relación con él ha cambiado por completo. Mantienen el contacto, se llevan bien y han conseguido reconducir su historia hacia un terreno mucho más tranquilo y sano. Con sus declaraciones, Luciana no solo responde a las dudas que dejó su paso por 'Casados a primera vista', sino que también muestra una versión más madura, consciente y segura de sí misma. Porque, a veces, las historias no terminan como empiezan… pero sí dejan aprendizajes que lo cambian todo.

¿Se llegó a enamorar de Borja? ¿Cómo se encuentra emocionalmente tras todo lo ocurrido? Dale play al vídeo que encabeza este artículo y entérate.