Borja y Lorenzo aclaran el origen de su conflicto tras sus pullas en el programa especial de 'Casados a primera vista'
Borja y Lorenzo han revelado en exclusiva en Mediaset Infinity por qué no tienen una buena relación
Luciana responde: ¿le molestó que Borja le regalase una camiseta de su empresa para hacer promoción en 'Casados a primera vista'?
Puedes disfrutar de todos los programas de 'Casados a primera vista' en Mediaset Infinity
Borja y Lorenzo, de 'Casados a primera vista', demostraron en redes sociales que no tenían una buena relación y el empresario de Dos Hermanas llegó a decir a un colaborador de 'En todas las salsas' - videopodcast disponible en Mediaset Infinity - que su compañero era "una copia barata de Montoya", pero no dieron más explicaciones porque el programa continuaba en emisión.
En el programa especial en directo presentado por Carlos Sobera, se han lanzado varias pullas y en declaraciones en exclusiva para Telecinco.es han desvelado el origen de su conflicto.
"Laura no me tragaba", ha sido una de las primeras revelaciones que ha hecho Borja, que ha querido matizar rápidamente que esa no es la razón de su conflicto con Lorenzo, que puedes descubrir en el vídeo que encabeza este artículo, en el que también se recogen las declaraciones del marido de Laura sobre el tema, ¡dale al play!