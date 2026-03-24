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Stefan aclara cómo le sentó que Estefanía dijera en ‘Casados a primera vista’ que lo veía como su “amigo gay”

Stefan aclara cómo le sentó que Estefanía dijera en ‘Casados a primera vista’ que lo veía como su “amigo gay”
Stefan responde a las polémica. telecinco.es
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La historia entre Stefan y Estefanía en 'Casados a primera' vista sigue dando giros inesperados… y el último viene con recado incluido. En declaraciones exclusivas para esta web, Stefan ha decidido pronunciarse alto y claro sobre una de las frases más polémicas del programa: cuando ella le definió como su “amigo gay”. Y su respuesta no ha dejado indiferente a nadie.

“Durante la emisión no me dolió en absoluto”, comienza explicando, restando importancia a aquel momento que generó tanto revuelo. Pero ojo, porque lo fuerte llega después: “Si le preguntáis ahora si soy ese amigo gay… te puedo asegurar que es lo último que pensaría”, suelta, dejando caer que la percepción de Estefanía habría cambiado por completo.

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Y es que si echamos la vista atrás, la situación era muy distinta. Desde el primer momento, Estefanía fue clara: no había atracción. Le veía “demasiado femenino”, no sentía conexión y llegó a soltar sin filtros que era como su “amigo gay”. Una frase que marcó el inicio de una relación llena de choques, distancia y momentos incómodos… como aquella primera noche en la que él acabó durmiendo en el sofá.

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Pero la historia no se queda ahí. Porque mientras el tema del “amigo gay” vuelve a primera línea, hay otro frente que ha hecho saltar todo por los aires: la supuesta relación de Stefan con Paolina. Durante la última gala, Estefanía aparecía sola en plató y confesaba sentirse “muy decepcionada”. Poco después, salía a la luz que él había estado con otra chica durante el proceso. Stefan lo reconocía, pero intentando restarle importancia: “No tiene ningún papel en mi vida, no es nadie para mí”.

Sin embargo, los mensajes filtrados cuentan otra historia… y han hecho que la confianza entre ellos quede completamente tocada. Lo más sorprendente de todo es que, pese a los reproches, las dudas y las polémicas, la relación sigue en pie. “Estamos juntos”, confirmaba Estefanía. Un giro que, unido a las palabras de Stefan en este vídeo, deja una sensación clara: lo que empezó como rechazo absoluto… podría estar cambiando más de lo que parece.

Dale play y escucha las palabras de Stefan, en exclusiva.

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