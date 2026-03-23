La reacción de Alejandra Rubio al mensaje de Jorge Javier Vázquez al verla al borde de las lágrimas
Alejandra Rubio se enfrenta a Sandra Aladro y termina al borde de las lágrimas: "¿Alguien entiende cómo está Carlo?"
Jorge Javier Vázquez le ha mostrado su apoyo desde el plató de 'El diario de Jorge' a la hija de Terelu Campos
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Alejandra Rubio ha protagonizado un tenso rifirrafe con Sandra Aladro porque no le ha gustado nada que su compañera le dijera que había comercializado con su embarazo al dar la noticia en '¡De viernes!'. La hija de Terelu Campos ha asegurado que la mayoría de críticas que recibe son de mujeres y ha comentado que eso la entristece. Ha terminado al borde de las lágrimas y ha sido consolada tanto por Joaquín Prat como por Jorge Javier Vázquez, que le ha enviado un mensaje desde el plató de 'El diario de Jorge'.
Alejandra Rubio ha reaccionado mandándole un beso a Jorge Javier, que ha sido capaz de sacarle una sonrisa tras sus lágrimas por su discusión con Sandra Aladro. Para la sobrina de Carmen Borrego no está siendo fácil recibir tantas críticas por haber tomado la decisión de anunciar su segundo embarazo en '¡De viernes!' y se ha derrumbado por completo.
Gloria Camila ha sido una de las compañeras que más le ha defendido y ha asegurado que la comprende porque sabe que todo lo que decide suscita críticas. Alexia Rivas también ha intentado consolarla y Joaquín Prat le ha dicho que no debería llegar a ese punto: "No puedes levarte estos sofocos"; ante lo que Alejandra Rubio ha respondido: "¿Ahora entiendes cómo está Carlo? ¿Alguien entiende a Carlo ahora?".